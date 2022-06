Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft maandag tijdens zijn Worldwide Developer Conference WatchOS 9 gedebuteerd, een grote update die naar de Apple Watch komt.

Elke zomer in juni houdt Apple een WWDC-keynote om de nieuwste besturingssysteemupdates voor al zijn platforms te onthullen - inclusief WatchOS. Dit jaar heeft Apple WatchOS 9 onthuld en in de presentatie aangekondigd dat de Apple Watch beter in staat is om arteriële fibrillatie (AFib) te detecteren, een onregelmatige hartslag die hartgerelateerde complicaties veroorzaakt. Met WatchOS 9 kunnen ondersteunde Apple Watch-modellen nu een AFib-geschiedenisfunctie bieden - om te laten zien hoe vaak je in de loop der tijd last hebt van AFib.

Apple zei dat het 501(k)-goedkeuring heeft gekregen van de FDA. Het is geen volledige goedkeuring, dus Apple was niet verplicht om effectiviteitsgegevens uit klinische tests te verstrekken.

Andere nieuwe gezondheidsfuncties voor de Apple Watch zijn onder meer de mogelijkheid om hartzones weer te geven om een beter inzicht te krijgen in je intensiteitsniveau, functies om afstands- en tijdsintervallen in te stellen, en haptische en gesproken feedback zodat je beter kunt zien wanneer de modi tijdens een oefening zijn omgeschakeld. Sommige Apple Watches krijgen ook nieuwe complicaties en wijzerplaten (waaronder astronomiegezichten), vormmetingen voor hardlopers en een nieuw trainingstype voor triatleten dat automatisch kan schakelen tussen fietsen, zwemmen en hardlopen.

Apple heeft ook nieuwe functies voor slaaptracking toegevoegd. Met Sleep Stage kan WatchOS 9 REM-, kern- en diepe slaapstadia detecteren. Apple zegt dat je de gegevens over slaapstadia op de Apple Watch kunt zien in de app Slaap en dat je meer informatie - zoals de tijd die je slaapt en aanvullende meetwaarden zoals hartslag en ademhalingsfrequentie - kunt bekijken in slaapvergelijkingsgrafieken in de app Gezondheid op iPhone.

WatchOS kan ook medicijnen bijhouden en je waarschuwen wanneer je ze moet innemen in de Apple Health-app. "De nieuwe Medicatie-ervaring op Apple Watch en iPhone helpt gebruikers hun medicijnen, vitaminen en supplementen te beheren en bij te houden, zodat ze een medicatielijst kunnen maken, schema's en herinneringen kunnen instellen en informatie over hun medicijnen kunnen bekijken in de Gezondheid-app", aldus Apple. "De Medicatie-app op de Apple Watch maakt het voor gebruikers gemakkelijk om op elk moment gemakkelijk en discreet medicatie bij te houden."

Tot slot, als je een Meta Quest VR-headset bezit, zegt Apple dat de Apple Watch Watch nu statistieken van Move, Meta's fitnesstracker voor de Quest, kan tonen op de Fitness-app voor mobiel en horloge.

Oh, en apps in WatchOS 9 kunnen worden vastgepind voor snelle toegang.

Apple heeft nog niet onthuld welke Apple Watch-modellen WatchOS 9 kunnen draaien. Maar WatchOS 8 ondersteunde de Apple Watch Series 3 en hoger. De ontwikkelaarsbèta van watchOS 9 is vanaf 6 juni 2022 beschikbaar voor betaalde Apple Developer Program-leden op developer.apple.com. Een publieke bèta zal in juli gratis beschikbaar zijn voor watchOS-gebruikers op beta.apple.com.

Geschreven door Maggie Tillman.