Apple patent suggereert dat er een camera zou kunnen komen naar Apple Watch

(Pocket-lint) - Er zijn veel geruchten over Apple die meer sensoren toevoegen aan toekomstige Apple Watch-modellen, maar de meeste van deze geruchten hebben betrekking op gezondheidssensoren zoals een lichaamstemperatuursensor.

Een onlangs ontdekt toegekend patent spreekt echter over een camera-sensor die wordt toegevoegd aan de Apple Watch, wat een heel ander balspel is.

AppleInsider meldt dat het "Horloge met camera" patent suggereert dat gebruikers in staat zouden zijn om de Watch van hun pols te nemen en het omhoog te houden om een foto te nemen, waarbij de voorkant fungeert als een zoeker. Natuurlijk zou er iets moeten veranderen om dit te laten werken, aangezien een Apple Watch momenteel vergrendelt wanneer je hem van je pols haalt.

Het patent lijkt echter te suggereren dat een camerasensor in de digitale kroon zou kunnen passen. "[Een] horloge kan een draaibare wijzerplaat bevatten, zoals een draaibare kroon die wordt gebruikt voor digitale inputs", aldus het patent, volgens AppleInsider. "Een camera kan worden opgenomen in de assemblage om het mogelijk te maken beelden vast te leggen door een opening die zich uitstrekt door de wijzerplaat."

Het patent zei ook: "Een lens kan worden geïntegreerd binnen het diafragma en/of achter het diafragma van de wijzerplaat om een beeld van een scène scherp te stellen. Een beeldsensor achter het diafragma kan verder worden geconfigureerd om beweging van een markering op de wijzerplaat te detecteren, zodat de beeldsensor zowel als camera kan functioneren om beelden van een scène vast te leggen, en als sensor die rotatie van de wijzerplaat detecteert om rotatie-input te detecteren."

In het octrooi wordt niet vermeld hoe je een foto zou kunnen nemen als de digitale kroon de camerasensor bevat, en er werden geen verdere details verstrekt, maar het is zeker een interessant idee.

Vergeet niet dat patenten niet altijd betekenen dat de functie zal verschijnen en we verwachten zeker niet dat we dit idee in 2022 op de Apple Watch Series 8 zullen zien, maar je kunt alle geruchten rond dat apparaat lezen in onze aparte functie.

Geschreven door Britta O'Boyle.