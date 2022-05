Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft nieuwe Pride-bandjes en een wijzerplaat voor de Apple Watch aangekondigd om Pride Month in juni te vieren.

De bandjes heten de Pride Edition Sport Loop en de Pride Edition Nike Sport Loop. Op de Pride Edition Sport Loop is het woord 'pride' geweven in de klassieke sportloopstijl van het bedrijf. De band heeft regenbogen van verschillende Pride-vlaggen, waaronder kleuren als lichtblauw, roze, wit, zwart en bruin.

(Lichtblauw, roze en wit symboliseren transgenders en niet-binaire personen, terwijl bruin en zwart de zwarte en latino gemeenschappen vertegenwoordigen).

De Pride Edition Nike Sport Loop is volgens Apple ontworpen om "het volledige spectrum van de regenboog" te vieren en is voorzien van een bijpassend Nike Bounce-gezicht.

De nieuwe Pride Edition-bandjes zijn voor 49 dollar te koop op Apple.com en in de Apple Store-app in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Vanaf 26 mei 2022 zijn ze verkrijgbaar in de Apple Store. De Pride Edition Nike Sport Loop zal binnenkort ook verkrijgbaar zijn op Nike.com.

Tot slot is nu ook de nieuwe Pride-horlogegezicht beschikbaar. Deze is exclusief voor Apple Watch Series 4-modellen of hoger (met watchOS 8.6 of hoger).

Ook deze is geïnspireerd op verschillende Pride-vlaggen. Apple zegt dat de nieuwe wijzerplaat "kleuren combineert om de kracht en wederzijdse steun van de LGBTQ+-beweging weer te geven". De wijzerplaat heeft kleurrijke draden die bewegen wanneer de digitale kroon op de Apple Watch wordt gedraaid, op het scherm wordt getikt of je pols wordt opgetrokken.

Geschreven door Maggie Tillman.