(Pocket-lint) - Apple brengt de volgende generatie van de Apple Watch-serie doorgaans in de herfst uit, samen met een bijgewerkte versie van watchOS, het besturingssysteem dat is ontworpen om de Apple Watch aan te drijven. Later dit jaar zal Apple naar verwachting de Apple Watch 8 met watchOS 9 aankondigen. In deze gids overlopen we alles wat je moet weten over watchOS 9 - we ronden alle details af zodra ze uitlekken.

Plus, we voegen onze persoonlijke verlanglijst toe.

Onthullingsdatum: waarschijnlijk tijdens WWDC in juni 2022

waarschijnlijk tijdens WWDC in juni 2022 Bèta-datum : waarschijnlijk rond juli 2022

: waarschijnlijk rond juli 2022 Officiële releasedatum: waarschijnlijk september 2022

Apple kondigt meestal een grote software-update voor de Apple Watch aan op zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie, WWDC, die vervolgens wordt gevolgd door een bèta voor ontwikkelaars en een openbare bèta die iedereen kan testen. Een officiële uitrol voor alle nieuwere Apple Watch-modellen komt waarschijnlijk pas in de herfst - of op hetzelfde moment als de volgende Apple Watch. Ter referentie: Apple kondigde watchOS 8 en de ontwikkelaarsbèta aan in juni 2021. De eerste publieke bèta ging live in juli 2021, en de officiële release vond plaats in september 2021. Verwacht dus dat watchOS 9 in juni debuteert, met de publieke bèta die in juli volgt en een volledige lancering in september 2022.

De publieke bèta van watchOS 9 is nog niet beschikbaar. Het zal waarschijnlijk deze zomer live gaan na de ontwikkelaarsbèta. Pocket-lint zal deze gids bijwerken om je te vertellen wanneer hij beschikbaar komt. Op dat moment zul je in staat zijn om het snel en gemakkelijk te installeren. Ga gewoon naar de website voor Apple's betasoftwareprogramma en volg de instructies ter plaatse. Het is gratis en duurt minder dan 5 minuten om te voltooien.

compatibiliteit met watchOS 9: Waarschijnlijk Apple Watch 4 en hoger (inclusief de SE)

De nieuwste Apple Watch 7 en zelfs de Apple Watch SE (2020) zijn shoo-ins om watchOS 9 te krijgen. Eerlijk gezegd, als we moesten gokken, ligt de Apple Watch 3 - een vier jaar oude smartwatch - waarschijnlijk op het hakblok, aangezien er geruchten zijn dat het in 2022 uit de handel wordt genomen. We vermoeden dat Apple Watch 4, Apple Watch 5 en Apple Watch 6 in aanmerking zullen komen voor watchOS 9, maar niets is bevestigd.

Er is op dit moment weinig bekend over watchOS 9 omdat het nog niet beschikbaar is. Er zijn slechts een paar dingen uitgelekt over de software - maar neem dit alles alsjeblieft met een korreltje zout totdat Apple watchOS 9 aankondigt.

Mark Gurman van Bloomberg heeft beweerd dat er drie Apple Watch-modellen zouden kunnen zijn met een lichaamstemperatuursensor. Als dat zo is, verwacht dan dat watchOS 9 softwarefuncties heeft om deze speciale nieuwe hardware mogelijk te maken.

Mark Gurman van Bloomberg heeft gesuggereerd dat een glucosesensor de komende jaren misschien niet op de Apple Watch zal verschijnen, ondanks geruchten die suggereren dat deze sensor op de Series 8 zou kunnen verschijnen. Hoe dan ook, als de volgende Apple Watch wel een glucosesensor heeft, verwacht dan dat watchOS 9 softwarefuncties heeft waarmee je gemakkelijk in de gaten kunt houden wanneer je bloedsuiker daalt of piekt.

De Wall Street Journal meldde dat Apple vermoedelijk een nieuwe functie voor de iPhone en Apple Watch aan het ontwikkelen is die kan zien of je een auto-ongeluk hebt gehad en automatisch hulpdiensten kan bellen.

Pocket-lint zal deze gids bijwerken met een verlanglijstje van functies waar de redactie van de site op hoopt - maar in de tussentijd is hier een functie die de auteur van dit artikel wenst of verwacht in watchOS 9:

Apple heeft een patent aangevraagd voor een lichtsensor op de achterkant van zijn Watch die licht op de pols van de gebruiker schijnt en een veldbeeld van het gebied genereert. Het beeld zou aderen van je arm bevatten en fungeren als uniek als een vingerafdruk, waardoor de Apple Watch kan herkennen wie de Apple Watch om heeft gedaan en deze kan ontgrendelen. Hoewel dit een patent is, zouden we het geweldig vinden om het te zien uitkomen.

Hoewel er speciale apps zijn waarmee je gezichten van derden kunt gebruiken, is het geen native ervaring. We zouden graag zien dat er volledige ondersteuning komt, zodat je ze net zo makkelijk kunt gebruiken als je de gezichten van Apple zelf vindt.

Geschreven door Maggie Tillman.