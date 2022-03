Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft een aantal patenten ingediend die suggereren dat het bedrijf kijkt naar de volgende generatie Force Touch-technologie die mogelijk zal verschijnen in toekomstige modellen van de Apple Watch , AirPods of iPhone.

De patenten die zijn ingediend bij het US Patent & Trademark Office zijn ontdekt door PatentlyApple ( via 9to5Mac ) en ze verwijzen naar kracht-druksensoren en hun verschillende toepassingen in verschillende Apple-apparaten.

Een van de patenten gaat over het gebruik van krachtsensoren in "small form factor devices", die vermoedelijk zouden verwijzen naar producten als de Apple Watch en AirPods . Het patent toont een Apple Watch met een drukgevoelige zijknop, die zou kunnen zorgen voor meer functies op een toekomstig model als de Series 8 , zonder extra fysieke knoppen toe te voegen.

Er is ook een ander patent dat verwijst naar druksensoren in slimme banden, waardoor ze bloeddruk en pulsgolfsnelheid kunnen detecteren. Het gerucht gaat al lang dat toekomstige modellen van de Apple Watch meer zullen bieden op het gebied van gezondheidsfuncties zoals bloeddrukmonitoring en bloedsuikerspiegels, hoewel het niet duidelijk is hoe ver dit in de toekomst zal zijn.

Een ander van de patenten presenteerde hoe micro-elektromechanische vloeistofdruksensoren kunnen worden gebruikt in het trackpad van de MacBook of onder het scherm van de iPhone om "precies kleine of geleidelijke veranderingen in kracht te detecteren".

Dit is vergelijkbaar met wat 3D Touch bood, dat inmiddels is vervangen door Haptic Touch in iPhones. De 3D Touch-technologie maakte iets meer functies mogelijk, zoals Peek en Pop, hoewel het ingewikkelder was om te implementeren dan Haptic Touch. Misschien biedt de nieuwe technologie die in het patent wordt genoemd dezelfde functies als 3D Touch, maar via een eenvoudigere levering.

Houd er rekening mee dat een patentaanvraag geen garantie is dat een functie wordt gelanceerd, dus raak nog niet te opgewonden. Een drukgevoelige knop of knoppen op de Apple Watch zou echter logisch zijn.

Geschreven door Britta O'Boyle.