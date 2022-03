Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn al een aantal geruchten geweest over de volgende smartwatch van Apple die later dit jaar uitkomt en naar verwachting de Apple Watch Series 8 zal heten, hoewel het laatste rapport afkomstig is van een zeer betrouwbare bron.

Mark Gurman van Bloomberg heeft in zijn laatste editie van zijn Power On-nieuwsbrief gezegd dat Apple in 2022 drie Apple Watch-modellen zou kunnen aankondigen, waaronder een model dat is afgestemd op extreme sporten, een standaard Series 8 en een opgefrist SE-model.

Volgens de nieuwsbrief zou de Watch Series 8 - die de Series 7 zou opvolgen - een lichaamstemperatuursensor kunnen bieden. Andere gezondheidssensoren, zoals een bloeddruksensor, zijn in het verleden eerder in geruchten verschenen, hoewel Gurman gelooft dat ze naar toekomstige Apple Watch-modellen zullen komen in plaats van naar de 2022-apparaten.

Gurman zei wel dat de Apple Watch-modellen die hier komen naar verwachting over de hele linie een grote chip-update zullen krijgen, iets wat het bedrijf niet heeft gedaan tussen de Series 6 en Series 7, en er worden ook grote updates van activiteiten aangeprezen.

Hij beweert dat dit het grootste jaar voor Apple in de geschiedenis van Apple Watch zou kunnen zijn, maar beweerde dat er geen grote nieuwe gezondheidssensoren zouden verschijnen, behalve de lichaamstemperatuursensor. Er wordt ook verwacht dat het ontwerp hetzelfde zal blijven en dat de Watch Series 3 dit jaar zou kunnen worden gedumpt.

Geschreven door Britta O'Boyle.