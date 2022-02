Vorige wekelijkse samenvatting bekijken op Apple Watch en iPhone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple Watch is om een aantal redenen uitstekend, waaronder het volgen van fitness en activiteiten . Zoals je misschien hebt ontdekt, biedt Apple Watch een wekelijkse samenvatting die je verschillende totalen voor de week geeft, zoals kilocalorieën, stappen, afstand, geklommen vluchten en actieve tijd. Het is een doorlopende telling voor de hele week en op maandag verfrist het.

Wat echter een beetje vervelend is, is dat als het eenmaal is vernieuwd, je die gedetailleerde samenvatting niet meer op je horloge kunt zien. U kunt de informatie echter elders bekijken en teruggaan naar de afgelopen weken om te zien hoe u zich verbetert. Hier is hoe.

Als je in de eerste plaats geen idee hebt waar we het over hebben als het gaat om je wekelijkse samenvatting, dan is dit gedeelte iets voor jou. Volg deze stappen om uw wekelijkse samenvatting en het lopende totaal van de verschillende aangeboden statistieken te bekijken:

Tik op de activiteitenringen op je Apple Watch Zorg ervoor dat u zich in het activiteitenscherm bevindt en niet Delen of Awards Scroll naar beneden langs de ringen en grafieken naar de onderkant van het scherm Je ziet Wekelijkse samenvatting boven Doelen wijzigen Tik op Wekelijks overzicht en je ziet alle metrische totalen terwijl je scrolt

Het is niet mogelijk om op je Apple Watch terug te bladeren door eerdere weekoverzichten. Als de maandag voorbij is, wordt de wekelijkse samenvatting vernieuwd naar die week en dat is het dan. Je zou denken dat je gewoon naar rechts of links zou kunnen vegen op de wekelijkse samenvatting van de vorige week op je horloge, maar helaas is dat niet het geval.

Wel is het mogelijk om de gegevens op verschillende plekken in de Gezondheid-app op je iPhone te zien. Hoewel er geen specifieke sectie Wekelijkse samenvatting is die alle statistieken op de Apple Watch Weekly Summary op één plek biedt, zijn er manieren om de gegevens te bekijken, zodat u kunt bepalen of u verbetert of verslapt, afhankelijk van de statistiek waarin je geïnteresseerd bent.

Open de Gezondheid-app op je iPhone Tik op het tabblad Bladeren in de rechterbenedenhoek Tik op Activiteit Tik bovenaan op de 'W' U ziet dan een samenvatting van uw prestaties op het gebied van bewegen, trainen en staan. Veeg van links naar rechts om de vorige weken te zien.

Als het een van de andere statistieken is waarin u geïnteresseerd bent, zoals uw gemiddelde stappen bijvoorbeeld.

Open de Gezondheid-app op je iPhone Tik op het tabblad Bladeren in de rechterbenedenhoek Tik op Stappen (of de andere statistiek die u wilt zien) Tik op 'Alles weergeven' naast het tabblad Hoogtepunten Blader door de hoogtepunten om informatie te zien, zoals uw gemiddelde stappen voor de week, maand of jaar

U kunt de bovenstaande stappen 1-5 herhalen voor elke statistiek waarvoor u de gegevens van uw vorige week wilt zien. Net als bij de Activity-ringen, kun je ook op de 'W' bovenaan het scherm tikken voor de statistiek die je hebt gekozen en kun je schakelen tussen de afgelopen weken.

