(Pocket-lint) - Ter ere van Black History Month in de VS introduceert Apple een speciale band voor Apple Watch-bezitters die je nu kunt kopen.

Het bedrijf heeft een limited edition Black Unity Braided Solo Loop van $ 99 uitgebracht met de kleuren van de Pan-Afrikaanse vlag in een rekbare zwarte band.

Er is ook een gratis, downloadbaar Unity Lights-gezicht dat daarbij hoort. Apple zei dat het het eerste gezicht is dat "2D-ray tracing" gebruikt. Dat betekent dat het scherm "het licht en de schaduw simuleert die erover vallen en de beweging van de wijzers tegelijkertijd onthullen en verbergen het licht, dynamisch veranderend gedurende de dag.".

Er zijn ook verschillende aanpassingsopties, waaronder de optie om te kiezen tussen een volledig scherm of ronde wijzerplaat en zwart-witte kleuropties.

Ten slotte zei Apple dat het binnenkort op Afrofuturisme geïnspireerde wallpapers beschikbaar zal maken voor iPhone, iPad en Mac via Apple.com, en dat het een verscheidenheid aan inhoud plant voor Black History Month op Apple Podcasts, Apple Music en meer. Houd er rekening mee dat in de USm Black History Month 1 februari begint en eindigt op 1 maart.

De Black Unity Braided Solo Loop is nu verkrijgbaar op de Apple-site en in de Apple Store-app. De Unity Lights-wijzerplaat is ook beschikbaar in de Watch-app.

Geschreven door Maggie Tillman.