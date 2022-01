Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er gaan al een tijdje geruchten dat een toekomstige Apple Watch zal worden geleverd met een aantal mooie nieuwe gezondheidssensoren, met name een die passieve metingen kan doen van de bloedsuikerspiegel van een gebruiker. Helaas lijkt het er nu op dat die functionaliteit nog ver weg is.

Mark Gurman van Bloomberg, die een geweldige staat van dienst heeft als het gaat om het rapporteren van Apple's plannen, heeft geruchten over een glucosesensor aangepakt in zijn laatste Power On-nieuwsbrief (via Apple Insider ). Zoals het klinkt, krijgt de Apple Watch Series 8 geen glucosesensor of andere geavanceerde functies voor het volgen van de gezondheid. Erger nog, een glucosesensor komt misschien de komende jaren niet naar toekomstige Apple Watch-modellen.

"Het zou me niet verbazen als glucosemonitoring pas later in de tweede helft van het decennium plaatsvindt", zei Gurman.

Voor alle duidelijkheid: een glucosesensor zou Apple Watch-gebruikers in staat stellen onmiddellijk actie te ondernemen wanneer hun bloedsuikerspiegel daalt of piekt. Het is een hardwarefunctie die buitengewoon nuttig zou zijn voor diabetici of andere mensen die hun bloedsuikerspiegel onder controle moeten houden. Hoewel er thuistests beschikbaar zijn, wordt er met een naald bloed afgenomen dat door een glucosemeter kan worden geanalyseerd. Maar de Apple Watch zou geen bloedmonster nodig hebben.

Of dat is tenminste wat de geruchtenmolen heeft gesuggereerd - dat Apple werkt aan een niet-invasieve sensor die lage en hoge bloedsuikerspiegels kan detecteren. Maar voorlopig is het allemaal speculatie. Apple bevestigt of kondigt natuurlijk pas functies aan als het klaar is om een werkend apparaat te lanceren.

Wat betreft de andere functies voor het volgen van de gezondheid die naar verwachting naar de Apple Watch zullen komen, zei Gurman: "Lichaamstemperatuur stond dit jaar op de routekaart, maar het gebabbel daarover is de laatste tijd vertraagd". Het is echter niet allemaal slecht nieuws van Gurman. In een recente nieuwsbrief zei hij dat we drie modellen kunnen verwachten voor de volgende Apple Watch: de Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 en een robuuste Apple Watch.

