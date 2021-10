Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens de gerenommeerde display-analist Ross Young is Apple van plan een derde Apple Watch- model te ontwikkelen dat nog groter is dan het huidige aanbod van 45 mm, wat mogelijk de eerste keer is dat het bedrijf meer dan twee opties voor maten aanbiedt voor zijn immer populaire wearable.

Met name heeft Apple dit jaar zijn maximale schermgrootte al iets verhoogd met de release van de Apple Watch Series 7 , waardoor de opties voor kastgroottes zijn verhoogd van respectievelijk 40 mm en 44 mm naar 41 mm en 45 mm.

Daarnaast voegde het bedrijf ongeveer 20 procent meer schermruimte toe aan beide modellen door de randen - of zoals Apple ze noemt, grenzen - nog verder te verkleinen.

Een derde maataanbieding volgend jaar zou echter hoogstwaarschijnlijk in het bereik van 47-49 mm zijn, met een display rond de 2-inch markering, aangezien de huidige 45 mm-optie een 1,9-inch scherm heeft.

Wees niet verbaasd als er volgend jaar 3 maten zijn... — Ross Young (@DSCCRoss) 12 oktober 2021

Pocket-lint nam contact op met Young om de maatvoering van de modellen van volgend jaar te verduidelijken, en hij bevestigde dat het grotere model geen drastische bult in grootte zal hebben, en specificeert voor de Series 8: "we [verwachten] 1,72-inch, 1,92-inch en nu ~2-inch.”

Hij was het ermee eens dat een behuizing van 47-49 mm "ongeveer goed klinkt", en alle drie de schermen zullen natuurlijk beschikken over LTPO-technologie die Apple voor het eerst introduceerde op de Series 5.

Hoe dan ook, een Apple Watch Series 8 is minstens ongeveer een jaar weg, dus in de tussentijd moet je het houden bij de enige ooit zo licht geüpgradede Series 7.