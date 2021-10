Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft vandaag officieel de pre-order en releasedatum van de onlangs aangekondigde Apple Watch Series 7 bevestigd , die vorige maand voor het eerst aan de wereld werd onthuld tijdens het media-evenement California Streaming van het bedrijf Cupertino.

Geopenbaard naast de iPhone 13-serie en de nieuwe iPad- reeks, toonde Apple op ongebruikelijke wijze het nieuwe Series 7-horloge zonder een releasedatum te bevestigen - gewoon adverteren dat het ergens "later dit najaar" in de uitverkoop zal gaan. Ondertussen prees het bedrijf alle nieuwe functies van de instapkosten van $ 399 / £ 379 van de Series 7 op zijn website, terwijl de Series 6 nog steeds op zijn plaats werd verkocht voor dezelfde exacte prijs.

Dit jaar heeft Apple de Series 7 geüpdatet met een geheel nieuw ontwerp met een groter scherm dat verder naar beneden buigt langs de randen van het apparaat. Het bedrijf leek het systeem niet op een chip (SoC) te updaten en ook niet veel anders over de wearable - en introduceerde ook geen nieuwe grote implementaties voor het volgen van de gezondheid.

Er zijn echter een aantal frisse kleuropties, vooral op het aluminium chassis van $ 399 / £ 379, inclusief nieuwe groene, blauwe, starlight en middernachtafwerkingen.

Aanvankelijk waren er geruchten dat Apple van plan was om de wearable veel drastischer te herontwerpen door de gebogen randen af te scheren tot een volledig plat chassis dat lijkt op de ontwerptaal van de iPad en iPhone, maar uniek was dat Apples benadering de omgekeerde beslissing nam door de nadruk te leggen op de kromming van het apparaat nog groter dan voorheen.

Pocket-lint heeft alles behandeld wat je moet weten over de aankomende Apple Watch Series 7, dus als je geïnteresseerd bent in onze eerste berichtgeving over de aankondiging, tik dan hier .