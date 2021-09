Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple onderzoekt naar verluidt met teams van de Universiteit van Californië, Los Angeles, hoe de iPhone en Apple Watch kunnen helpen bij het detecteren van de vroege waarschuwingssignalen van cognitieve achteruitgang van een gebruiker, of zelfs zo ver om te bepalen of ze een depressie hebben, volgens een exclusief tegen een betaalmuur geschreven rapport van The Wall Street Journal .

De informatie zou afkomstig zijn van een groot aantal individuele gebruikersgegevens die zijn verzameld op iOS-apparaten, waaronder slaapregistratie , activiteitsniveaus en mobiliteit, typpatronen, voedingsinformatie en meer. De hoop is om te bepalen of een cocktail van verschillende gedragingen op betrouwbare wijze samen kan worden geformuleerd om een consistent algoritme te creëren dat nauwkeurig genoeg is om gebruikers op de hoogte te stellen van hun mogelijke slechte geestelijke gezondheid.

Apple heeft jaren besteed aan het ontwikkelen van de Apple Watch tot een gezondheids- en fitnesscentrum, en elk jaar geeft de voortdurende toevoeging van meer lichamelijke tracking-functies en wellness-functies aan dat het bedrijf ambitieuze plannen heeft om de mogelijkheden van de Apple Watch naar een hoger niveau te tillen.

Hoewel een toekomstige iPhone of Apple Watch natuurlijk niemand een officiële medische diagnose van hun geestelijke gezondheid kan geven, met een extra pleitbezorger om de pols om gebruikers bewust te houden van hun gedragspatronen en hoe dit van invloed kan zijn op hen zou zeker gunstig zijn voor bijna iedereen.

Dit zou niet de eerste keer zijn dat Apple heeft geprobeerd te experimenteren met het gebruik van de functies voor het volgen van de gezondheid van hun apparaten om de toestand van een gebruiker te raden. Aan het begin van de COVID-19-pandemie begon Apple onderzoek te doen met de University of Washington School of Medicine om te zien of er een verband was met de gezondheidsgegevens die op de Apple Watch waren verzameld met dragers die uiteindelijk positief testten op het virus - in de hoop uiteindelijk in staat zijn om een vroegtijdig waarschuwingssignaal af te geven aan gebruikers die een goede kans hebben om COVID te hebben opgelopen zonder nog zichtbare symptomen te vertonen.

Tijdens het nieuwste hardware-evenement van het bedrijf kondigde Apple aan dat de nieuwste Apple Watch Series 7 meer geavanceerde technologie voor het bijhouden van de slaap zou bevatten, met als doel dat meer gebruikers hun horloge elke nacht in bed dragen.

Voor een samenvatting van Pocket-lint van de Apple Watch Series 7, klik hier .

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 23 september 2021