Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel de Apple Watch Series 7 misschien niet de ontwerprevisie vertegenwoordigt die we verwachtten, bleef Apple trouw door de smartwatch in veel kleuren, afwerkingen en speciale edities uit te brengen.

Zoals we eerder hebben gezien, wordt de standaard aluminium behuizing vergezeld door een roestvrijstalen variant, hoewel er geen titaniummodellen beschikbaar zullen zijn - althans in eerste instantie - wanneer de smartwatch later dit jaar wordt gelanceerd.

Hieronder geven we u een snel visueel overzicht van de Series 7.

Voor de standaard Apple Watch Series 7-modellen levert Apple de aluminium behuizing in vijf verschillende afwerkingen: middernacht, starlight, groen en een nieuwe blauwe en (PRODUCT)RED. Voor jou en mij is dat zwart, zilver, donkergroen, blauw en rood.

Beste smartwatch 2021 beoordeeld: Top smartwatches die vandaag verkrijgbaar zijn Door Britta O'Boyle · 22 juli 2021 Een overzicht van de beste smartwatches die vandaag te koop zijn, met verschillende platforms van Wear OS tot watchOS en talloze stijlen.

Zoals met alle gevallen in deze nieuwste generatie, zijn ook de maten iets veranderd - hoewel dit niet betekent dat banden niet nog steeds achterwaarts compatibel zijn.

Het kleinere model zal nu 41 mm zijn (tegenover 40 mm), terwijl het grotere equivalent 45 mm zal zijn (tegenover 44 mm), waarmee het de grootste Apple Watch ooit is.

Zoals Apple doet met zijn smartphone-assortiment, zijn de meer premium afwerkingen verkrijgbaar in verschillende kleuren dan de standaardmodellen.

Voor de Apple Watch Series 7 zijn de roestvrijstalen modellen verkrijgbaar in zilver, grafiet en goud.

Hoewel deze kleuren en afwerkingen van de behuizing overeenkomen met de geneugten van oudere generaties, is de grootste verandering met de nieuwste generatie eigenlijk het display. Met 40% kleinere bezels - slechts 1,7 mm rond de rand - dan de Series 6, is een groot aantal nieuwe wijzerplaten exclusief beschikbaar op het nieuwe model.

Apple heeft zijn langdurige samenwerking met zowel Nike als Hermès voor de Watch Series 7 voortgezet, waarbij tijdens de officiële aankondiging twee nieuwe modellen werden getoond.

Apple APPLE WATCH SERIES 7 HERMèS-EDITIE

Apple Watch Hermès debuteert met de bands Circuit H en Gourmette Double Tour. De eerste wordt beschreven als een grafische weergave van een ankerkettingontwerp, gedrukt in Swift-leer, terwijl de laatste een eerbetoon is aan Hermès-halsbanden uit de jaren 30 en is gemaakt van Fauve Barénia-leer.

Uiteraard zal de nieuwe generatie, welke band u ook kiest, de bijpassende Hermès-wijzerplaten hebben.

De Nike-editie van de Series 7 houdt de zaken ondertussen een beetje eenvoudiger; de Sport Loop en Sport Band keren terug, beide met het iconische Swoosh-logo van het bedrijf op de band.

Apple APPLE WATCH NIKE EDITION KEERT TERUG

Nogmaals, net als bij Hermès zullen nieuwe exclusieve wijzerplaten vooraf op het apparaat zijn geïnstalleerd.