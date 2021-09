Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft de Watch Series 7 officieel onthuld tijdens zijn California Streaming-evenement , met de smartwatch met een groter scherm, sneller opladen en een duurzamer ontwerp.

Ondanks geruchten die suggereren dat de nieuwe versie een herontwerp met vierkante behuizing zou hebben, behoudt de nieuwste Apple Watch ongeveer hetzelfde ontwerp als zijn voorgangers, hoewel het scherm nu dichter bij de randen is geduwd.

Met 40% kleinere randen (nu slechts 1,7 mm rond de rand), is een volledig toetsenbord mogelijk - een primeur voor de smartwatch-serie - en meer geavanceerde wijzerplaten, waarbij de duurzaamheid van het horloge ook is verbeterd ten opzichte van eerdere modellen.

Het is nog steeds zwembestendig, hoewel de stofbescherming nu IPX6 heeft, wat betekent dat de Apple Watch eindelijk een reis naar het strand aankan en een duik in de zee aankan. Apple merkt op dat het scherm ook beter bestand is tegen scheuren.

Apple APPLE WATCH SERIES 7 SAMENVATTING

Interessant is dat de grootte van de behuizing iets is veranderd ten opzichte van de vorige drie generaties - van 40 mm naar 41 mm voor de kleinere variant en 44 mm naar 45 mm in de grotere versie. Dit maakt ze de grootste Apple Watch-modellen die we ooit hebben gezien.

De batterijduur van 18 uur is behouden gebleven van de Series 6, ondanks het grotere scherm, waarbij het opladen de eerste grote verandering kreeg. De puck werkt nog steeds zoals voorheen, hoewel de Series 7 wordt geleverd met een USB-C-kabel in plaats van de standaard USB-A, waardoor hij sneller kan worden opgeladen.

Tijdens het evenement liet Apple ons ook enkele watchOS 8-functies zien die voorheen onbekend waren. Verbeteringen aan het fietsen in de buitenlucht betekenen dat Apple smartwatches nu betrouwbaarder automatisch een training moeten kunnen pauzeren, terwijl ook ondersteuning voor valdetectie wordt toegevoegd.

Dit zou betekenen dat het apparaat bijvoorbeeld een crash op je fiets of een slip tijdens een les kan detecteren voordat de gebruikelijke ondersteuning wordt geboden voor het bellen van hulpdiensten.

De standaardversie van het nieuwe horloge - met de aluminium kast - komt in vijf verschillende kleuren: zwart, goud, blauw, rood en donkergroen.

En wat de prijs betreft, begint de Series 7 bij $ 399. Apple heeft ook aangekondigd dat Watch Series 3, uitgebracht in 2017, nog steeds beschikbaar zal zijn voor $ 199, terwijl de Watch SE van vorig jaar beschikbaar is voor $ 279.

Beste smartwatch 2021 beoordeeld: Top smartwatches die vandaag verkrijgbaar zijn Door Britta O'Boyle · 22 juli 2021 Een overzicht van de beste smartwatches die vandaag te koop zijn, met verschillende platforms van Wear OS tot watchOS en talloze stijlen.

Ontwikkelend verhaal...