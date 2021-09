Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Apple Watch Series 7 en Apple AirPods 3 kunnen mogelijk sterk verbeterde batterijen bevatten wanneer ze aankomen op het 14 september-evenement van het bedrijf.

Dat is volgens Twitter-tipgever Pine Leaks, die suggereert dat het draagbare duo in de rij staat voor aanzienlijke batterij-upgrades in vergelijking met eerdere generaties.

In een reeks tweets vol met stukjes informatie over het komende Apple-evenement , wordt opgemerkt dat de AirPods 3rd Gen een oplaadcassette zal hebben die ongeveer 20% meer batterij biedt in vergelijking met de huidige, 2nd Gen.

De batterijen die in de nieuwe oordopjes zelf zitten, zullen ondertussen ongeveer vergelijkbaar zijn met de huidige AirPods Pro . De geluidsprestaties, zo wordt gezegd, zullen ook vergelijkbaar zijn met de laatste generatie, maar met verbeterde bas en lage tonen.

Batterijen in de AirPods zelf moeten ongeveer even groot zijn als die in de huidige AirPods Pro.



Over batterijen gesproken, de Apple Watch Series 7 zal ongetwijfeld zijn eerste echte verbetering van de levensduur van de batterij zien sinds de originele Apple Watch. — Pijnboom (@PineLeaks) 7 september 2021

Wat de smartwatch betreft, is er iets minder informatie om af te gaan.

Pine Leaks merkt op dat de Series 7 "zeker zijn eerste echte verbetering van de levensduur van de batterij zal zien sinds de originele Apple Watch", maar biedt geen details over in hoeverre dit zal afwijken van de huidige batterijverwachtingen.

Er zijn ook veel opmerkingen over de iPhone 13 eerder in de thread, maar veel van deze informatie is al behandeld in onze geruchtenronde voor de volgende vlaggenschip-smartphone van Apple.

Zoals bij elk lek of tip voorafgaand aan een gebeurtenis, is het belangrijk om al het bovenstaande met een flinke korrel zout te nemen. Hoewel het niet onwaarschijnlijk is dat zowel de volgende oordopjes als de smartwatch van Apple batterijverbeteringen krijgen - in feite is het waarschijnlijker dan niet - is de informatie die hier wordt weergegeven relatief dun.

Gelukkig hoeven we niet lang te wachten, aangezien Apples evenement nu binnen een week zal plaatsvinden.

Blijf op de hoogte van Pocket-lint, want we hebben de laatste geruchten in de aanloop naar al die officiële specificaties, functies en prijzen die worden aangekondigd.