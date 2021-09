Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Peloton biedt een aantal verschillende producten aan, waarvan sommige heel mooi samenspelen met de Apple Watch .

Terwijl de Peloton Bike+ het prettigst speelt dankzij het geïntegreerdeApple GymKit- aanbod, heeft de Peloton Digital-app - waarvoor geen Peloton-apparatuur nodig is - een Apple Watch-app, waarmee je de hartslagmeter om je pols kunt gebruiken voor nauwkeurigere statistieken bij het doen van een training via de app.

Er is ook een oplossing voor diegenen die hun Apple Watch willen gebruiken als hartslagmeter op de Bike , Tread of Tread+.

Hier leest u hoe u de Apple Watch gebruikt met Peloton-producten .

Pelotons Bike+ heeft Apples GymKit aan boord. Dat betekent dat wanneer u aan een nieuwe rit of training begint, u uw GymKit-compatibele Apple Watch (Series 2 en hoger) gewoon tegen de bovenkant van het scherm op de Bike+ kunt houden om ze te koppelen.

Eenmaal verbonden, start de Bike+ automatisch een training op uw Apple Watch en gebruikt hij de hartslagmeter op de Watch om uw hartslag in realtime op het scherm van de Bike+ weer te geven en uw Strive Score te helpen bepalen. De training eindigt automatisch op je Apple Watch wanneer de rit eindigt en je kunt de details na de training vinden in de Activity-app op je iPhone, evenals in de Peloton Digital-app.

Er zijn enkele ritten die niet compatibel zijn met GymKit, zoals de Bike Bootcamps, maar voor de meeste standaard ritten, inclusief Arms and Intervals, kun je met de GymKit-integratie je Apple Watch gebruiken als hartslagmeter op Bike+. Volg de onderstaande stappen om het werkend te krijgen:

Open de Apple Watch-app op je iPhone Tik onderaan op het tabblad Mijn horloge Scroll naar beneden naar Training Schakel Fitnessapparatuur detecteren in Kies een ritje op de Peloton Bike+ Druk op start Houd je Apple Watch tegen de bovenkant van het scherm Tik op Verbinden op je Apple Watch Druk op Start op de Bike+ om je rit te starten

Als Apple Watch goed is aangesloten, verschijnt je hartslag aan de linkerkant van het scherm als de rit is begonnen. Als je problemen hebt met het maken van een verbinding, of als je Peloton Bike+ niet goed koppelt met je Apple Watch, moet je mogelijk je Apple Watch opnieuw opstarten (houd de Digital Crown en de zijknop samen totdat het Apple-logo verschijnt), of zet je Bike+ uit en weer aan en probeer het opnieuw.

De originele Peloton Bike, evenals de Peloton Tread en Tread+ hebben geen Apple GymKit aan boord en momenteel is het niet mogelijk om je Apple Watch als hartslagmeter te gebruiken op deze apparaten door deze via Bluetooth te verbinden. In ieder geval niet zonder een app van derden.

Er zijn een aantal apps van derden die het mogelijk maken om de hartslagmeter op Apple Watch te gebruiken met de Peloton Bike, Tread en Tread+. Als u dit wilt doen, moet u eerst een van de apps van derden downloaden naar uw iPhone en Apple Watch. Enkele opties zijn:

Blauw hart

ECHO-hartslag van het horloge

Hart Gegoten

Het is vermeldenswaard dat sommige van deze apps een tijdslimiet hebben voordat u moet betalen, terwijl andere ervoor zorgen dat u advertenties bekijkt voordat u uw hartslag kunt verhogen. Zodra je een van deze apps - of een alternatief - hebt gedownload naar je iPhone en Apple Watch, volg je de onderstaande stappen om je Apple Watch te koppelen met je Peloton Bike, Tread of Tread+.

Open de app van derden Volg de instructies voor de app die je hebt gekozen om deze in te stellen Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld Selecteer een training op je Peloton Tik op het tabblad Hartslagmeter onder de startknop Je zou de app moeten zien die je hebt gekozen onder Beschikbare apparaten Tik op Verbinden

Sommige apps van derden vertellen je dat je op Annuleren moet drukken in plaats van koppelen wanneer de koppelingspop-up op je Peloton-scherm verschijnt. Doe wat de respectieve app je vertelt om het werkend te krijgen.

Als je alles hebt aangesloten, zou je je hartslag aan de linkerkant van het scherm van je Apple Watch moeten zien. Het is niet zo foutloos als het gebruik van GymKit op de Bike+, maar het is in ieder geval een tijdelijke oplossing voor degenen die een van de andere Peloton-producten hebben en hun Apple Watch als hartslagmeter willen gebruiken in plaats van een borstband te moeten kopen.

De Peloton Digital-app heeft een bijbehorende Apple Watch-app, zoals we al zeiden. Dat betekent dat wanneer je een training start op de Peloton Digital-app, of het nu gaat om kracht, cardio, yoga of een van de andere opties uit het scala aan opties, je Apple Watch automatisch een nieuwe training start en je statistieken ziet, inclusief hartslag om je pols verschijnen.

Je moet ervoor zorgen dat je de bijbehorende Peloton-app op je Apple Watch hebt geïnstalleerd om het te laten werken, maar verder is het een vrij naadloze ervaring, die op een vergelijkbare manier werkt als FIIT , waar het trainingstype automatisch voor jou wordt bepaald en start en eindigt ook automatisch.

Elke training die je doet op de Peloton Companion-app verschijnt op je profiel en bij elke Bike, Bike+, Tread of Tread+ workout die je doet, als je Peloton-apparatuur hebt. De Peloton Digital-app vereist echter geen Peloton-apparatuur en werkt als een zelfstandige app zoals FIIT en Apple Fitness+ .

