Apple Watch Series 7 is mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar bij de lancering, met angst voor vertragingen die nog steeds opdoemen

(Pocket-lint) - Apple is mogelijk gedwongen om de aankomende Apple Watch Series 7 bij de lancering in beperkte hoeveelheden aan te bieden, met de bezorgdheid dat de aankondiging van de smartwatch mogelijk wordt uitgesteld.

In navolging van de eerste berichten over problemen met de productie van het apparaat , heeft Mark Gurman van Bloomberg nu gesuggereerd dat Apple drie paden bewandelt met de Series 7.

Het meest waarschijnlijke, zegt Gurman, is dat de smartwatch deze maand naast de iPhone 13 wordt aangekondigd, waarbij sommige modellen later dan normaal of in beperkte hoeveelheden worden verzonden.

Zoals echter al in andere rapporten is gesuggereerd, kan het bedrijf uit Cupertino de aankondiging ook uitstellen totdat de productieproblemen zijn opgelost, of het horloge op de dag van aankondiging in beperkte hoeveelheden beschikbaar komt.

"Als je niet kunt wachten om het nieuwe horloge te krijgen, moet je dat misschien ook doen. Mijn collega Debby Wu en ik hebben gemeld dat het nieuwe scherm productiehoofdpijn veroorzaakt", schetste Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief .

"Ik heb de indruk dat we een aankondiging zullen zien tijdens het gebruikelijke evenement in september naast de iPhone, maar er zal een mix zijn van de modellen die te laat of in kleine hoeveelheden worden verzonden."

Dit nieuwe display waarnaar Gurman verwijst, is gebaseerd op het gerucht dat de nieuwe Apple Watch beschikbaar zal zijn in 41 mm en 45 mm opties, een afwijking van de huidige 40 mm en 44 mm.

Zoals de renders hebben laten zien, zal er ook een platter, boxier hoesje in iPhone-stijl zijn, en deze tweaks lijken de gerapporteerde productieproblemen voor Apple te veroorzaken.

We zullen waarschijnlijk niet lang hoeven te wachten om erachter te komen wat de tactiek van Apple is met de lancering van Series 7 - en of het inderdaad een soort van vertraging ondervindt. Het jaarlijkse iPhone-evenement zal naar verwachting op 14 september worden gehouden, dus houd ons in de gaten voor meer informatie.