Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoals we al hebben gemeld, zal de aankomende Apple Watch Series 7 een sprong in grootte-opties zien, met een stijging van 40 mm en 44 mm-versies in ruil voor 41 mm en 45 mm-aanbiedingen. We horen echter ook een vrijwel definitieve bevestiging van de altijd betrouwbare mond van Bloombergs Mark Gurman dat de volgende Apple Watch een schermgrootte zal zien springen van 1,78 inch naar een gezonde 1,9 inch diagonaal.

Volgens het rapport van Gurman zal Apple de extra ruimte gebruiken om meer van wat het bedrijf complicaties noemt op een Apple Watch te passen. Complicaties zijn de aanpasbare widgets die u op uw wijzerplaat kunt zien, met zaken als de temperatuur, uw activiteitsniveau, muziekbediening en meer.

Het rapport verdrijft ook het gefluister dat Apple de lancering van de Series 7 zou kunnen uitstellen tot later dit jaar of zelfs tot begin 2022, waarbij Gurman geruststelt dat het bedrijf nog steeds op schema ligt om de apparaten later deze maand aan te kondigen.

Uiteindelijk zullen we bij het berekenen van de nieuwe schermresoluties die dit jaar worden verwacht, 396 bij 484 in tegenstelling tot de 368 bij 448 resolutie van eerdere modellen, een toename van 16 procent in het weergavegebied zien.

Gurman gaat zelfs in op de details van wat voor soort nieuwe gezichten we zouden kunnen verwachten, detaillering,

Een nieuw gezicht, Modular Max genaamd, zal de tijd digitaal weergeven naast een kleine complicatie - met informatie zoals de dag van de week, buitentemperatuur of snelle toegang tot een app - met grotere complicaties die de lengte van het gestapelde scherm overspannen boven elkaar onder... Een gezicht genaamd Continuum zal veranderen op basis van de tijdstroom en het huidige uur... Een wijzerplaat van de wereldtijd - intern Atlas en World Timer genoemd - laat een gebruiker alle 24 tijdzones tegelijkertijd zien... Apple werkt ook aan nieuwe gezichten voor zijn Hermes en Nike-merk Apple Watches. De Hermes-versie heeft cijfers die van uur tot uur veranderen, terwijl een nieuw Nike-gezicht cijfers heeft die bewegen op basis van de beweging van een persoon.

9to5Mac plaatste een reeks briljante mockups van hoe het nieuwe 1,9-inch grotere scherm eruit zou kunnen zien, die je hieronder kunt bekijken. Voor de volledige galerij, klik hier.

Tik hier voor een samenvatting van alle informatie die we hebben verzameld over de aankomende Apple Watch Series 7 die naar verwachting deze maand wordt gelanceerd.