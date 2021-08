De Apple Watch Series 7 zal hoogstwaarschijnlijk worden uitgesteld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De veel geruchtmakende ontwerpwijzigingen van Apple Watch Series 7 lijken niet al te drastisch te zijn, maar voor de toeleveringsketens die ze produceren, lijkt het een ander verhaal te zijn. Volgens rapporten van Nikkei Asia en Bloombergs Mark Gurman, stopt Apple blijkbaar de productie van de komende Series 7 vanwege toegenomen moeilijkheden tijdens de montage, wat leidt tot een onaanvaardbaar aantal mislukte kwaliteitscontroles.

De bronnen die met een van de publicaties spreken, beweren dat vanwege de hogere "complexiteit van het ontwerp", door Apple gecontracteerde assembleurs "problemen hebben gevonden bij het samenstellen van elektronische modules, componenten en displays".

Oorspronkelijk wezen alle tekenen erop dat Apple zich voorbereidde om het nieuwe model in september uit te brengen, maar hoewel deze nieuwe rapporten duidelijk maken dat een vertraging op zijn plaats is, is het niet bekend hoe lang dat zal duren.

Hoewel het nieuwe chassis met platte rand hier zeker aan bijdraagt, beweert Nikkei Asia dat een geheel nieuw bloeddrukbewakingssysteem dat zijn debuut maakt in de Series 7 ook problemen veroorzaakt in het waterdichte aspect van het ontwerp van het horloge.

Bloombergs zeer betrouwbare Mark Gurman bevestigde later in een verklaring:

De aankomende smartwatch van Apple Inc. heeft last van productieproblemen nu fabrikanten zich aanpassen aan een nieuw ontwerp, wat waarschijnlijk zal leiden tot vertragingen in de verzending of leveringsbeperkingen

We hebben maandenlang over alle geruchten, lekken en fotos van de komende Apple Watch Series 7, die je door kunt lezen hier .

Tik hier voor informatie over alle andere producten die Apple naar verwachting in september zal aankondigen.

Beste smartwatch 2021 beoordeeld: Top smartwatches die vandaag verkrijgbaar zijn Door Britta O'Boyle · 22 juli 2021 Een overzicht van de beste smartwatches die vandaag te koop zijn, met verschillende platforms van Wear OS tot watchOS en talloze stijlen.