Nieuw ontwerp Apple Watch Series 7 onthuld in grootste lek ooit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We weten al geruime tijd dat Apple voor het eerst sinds de release in 2015 het chassis van de Apple Watch zou veranderen, maar nieuwe afbeeldingen die door @MajinBuOfficial zijn geplaatst, lijken het nieuwe ontwerp in de meest high- definitielek dat we tot nu toe hebben gezien.

Over het algemeen lijkt de Apple Watch Series 7 enigszins op de traditionele Apple Watch-look en feel waar we in de loop der jaren allemaal aan gewend zijn geraakt, maar bij nadere inspectie blijkt het nieuwe, volledig platte randontwerp dat het bedrijf Cupertino snel heeft aangenomen in de gehele productlijn.

Interessant genoeg kan een van de grootste geruchten over ontwerpwijzigingen die we verwachtten te zien, niet worden geverifieerd door deze sets afbeeldingen, omdat ze helaas alleen de nieuwe Apple Watch vanaf de rechterkant van het apparaat laten zien - terwijl het paar nieuwe grotere luidsprekers grills zitten naar verluidt aan de linkerkant van het apparaat.

Ze hebben ook de roestvrijstalen versie gemaakt pic.twitter.com/qjTDIFmuty — Majin Bu @MajinBuOfficial) 27 augustus 2021

Verwacht wordt dat Apple de nieuwe Apple Watch Series 7 ergens in september zal onthullen tijdens een van hun twee vermoedelijke productevenementen - misschien zelfs naast de iPhone 13 , een nieuwe MacBook Pro-lijn en zelfs een krachtigere Mac Mini met zeven kleurkeuzes.

Voor een overzicht van alles wat we weten over de aankomende Apple Watch Series 7, klik hier .