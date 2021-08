Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Apple Watch Series 7 staat voor de deur en nieuwe details lijken het idee te bevestigen dat het volgende model een steeds iets grotere kastmaat zal hebben, waarbij elke variatie naar verwachting een toename van 1 mm zal zien.

Op de huidige Apple Watch Series 6 zijn de twee beschikbare kastmaten 40 mm en 44 mm, een stijging van de oorspronkelijke twee maten van 38 mm en 42 mm die op de originele Apple Watch via de Series 3 werden aangeboden.

Nu, volgens nieuwe informatie die op Weibo is gepost door een leaker genaamd UnclePan, zal Apple de Series 7 aanbieden in de maten 41 mm en 45 mm - iets dat in lijn is met eerdere rapporten die we hebben gehoord over ontwerpwijzigingen van de nieuwe horloges.

Vorige week hebben we een rapport behandeld over een paar gelekte Series 7 CAD-renders, waarin het apparaat werd getoond met zijn geheel nieuwe ontwerp met platte rand en een "fractie van een millimeter" groter scherm. Het rapport van Weibo lijkt echter duidelijk te maken dat, in plaats van slechts een "fractie", het scherm inderdaad een volle millimeter zal groeien.

Volgens de meeste bronnen zal Apple ergens in de maand september de nieuwe Apple Watch Series 7 aankondigen. Vrij ongebruikelijk lijkt het bedrijf plannen te hebben voor twee productlanceringsevenementen in dezelfde tijdspanne van 30 dagen.

