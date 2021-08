Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Onlangs hebben we je de laatste geruchten gebracht over de aankomende Apple Watch Series 7 , die naar verwachting ergens later dit jaar zal worden aangekondigd en uitgebracht. We hebben nu echter nog meer bevestiging dat de aankomende Apple Watch-revisie een geheel nieuw uiterlijk zal hebben en de nieuwe platte ontwerptaal zal erven die Apple de laatste tijd zorgvuldig heeft overgedragen in het hele productassortiment.

In de reeks gelekte CAD- weergaven van 91Mobiles is de aankomende Apple Watch Series 7-vorm in hoge kwaliteit te zien met een volledig plat ontwerp, grotere luidsprekerroosters en dezelfde klassieke Digital Crown die Apple zo trots heeft gepopulariseerd.

Het mechanisme voor het bandbevestigingssysteem lijkt precies hetzelfde te zijn, en hoewel er zeker een nieuwe "bijgewerkte" set Apple Watch-bandjes zal worden gelanceerd, zou het een vreselijke verrassing zijn als Apple zou onthullen dat de Series 7 incompatibel is met de vorige bands beschikbaar voor de afgelopen zes jaar.

Veel grotere luidsprekerroosters voor betere audio van telefoongesprekken

De schermgrootte zal naar verwachting ook toenemen, maar slechts met een fractie van een millimeter of zo.

Andere aspecten van de Series 7 volgens de bron van 91Mobile, is dat het model van de volgende generatie ultrabreedbandondersteuning biedt voor het openen van slimme sloten en verbinding maakt met het FindMy-netwerk, iets dikker zal zijn (10,7 mm versus 9 mm) en een nieuwe display-lamineringstechniek waarmee Apple het scherm dichter bij het glas aan de voorkant dan ooit tevoren zou moeten brengen.

Hoe strakker een displaypaneel tegen de voorkant van een apparaat zit, hoe levendiger, pittiger en "realistischer" de tekst en afbeeldingen eruitzien - een van de redenen waarom een niet-mini LED 11-inch iPad Pro-scherm er beter uitziet dan dat van een 13-inch MacBook Pro-scherm.

Voor alle geruchten, rapporten en meer die we hebben gehoord over de aankomende Apple Watch Series 7, klik hier voor ons overzicht en samenvatting.