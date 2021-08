Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting de iPhone 13-modellen en Apple Watch Series 7 in september aankondigen, samen met een nieuwe iPad mini, iPad op instapniveau, M1X MacBook Pros en bijgewerkte AirPods voordat het jaar voorbij is.

Er zijn talloze geruchten geweest over alle apparaten, maar de nieuwste Power On-nieuwsbrief van Bloomberg, Mark Gurman, onthult een paar extra details over wat we kunnen verwachten van de aankomende Apple-apparaten.

Volgens Gurman - die een uitstekende staat van dienst heeft - zullen de iPhone 13-modellen komen in dezelfde schermformaten als de iPhone 12-modellen , zijn voorzien van de A15-chip en worden geleverd met de nieuwe camerafuncties die Gurman in een eerder rapport noemde. Ze zullen blijkbaar ook een kleinere inkeping hebben en de Pro-modellen zullen een ProMotion-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz hebben.

De Apple Watch Series 7 zou een platter scherm hebben, een licht herontwerp – geruchten suggereren vierkante randen zoals de iPhone 12 – en een snellere processor. Gurman noemt ook een Time to Run-functie op Fitness+ , evenals Audio-meditaties, als aanvulling op de Time to Walk-functie die al wordt aangeboden.

Er wordt gezegd dat de AirPods op instapniveau een ontwerp hebben dat dichter bij de AirPods Pro ligt - zoals eerder is gemeld - met een nieuwe in-ear-vorm en kortere stelen. Gurman beweert dat ze de grootste update zullen zien sinds ze in 2016 zijn gelanceerd.

Hetzelfde geldt voor de iPad mini 6 , waarvan eerdere geruchten beweerden dat het een kleinere versie van de iPad Air zal zijn met slankere randen en een compleet nieuw ontwerp. Gurman beweert ook dat we echter ook een slanker instapmodel iPad kunnen verwachten, met een snellere processor.

Als laatste noemt Gurman de M1X MacBook Pros. Hij zegt dat ze nog steeds in de uitverkoop zullen zijn vóór het tweejarige jubileum van de laatste MacBook Pro, ondanks chipvertragingen.

Beste Apple Watch-apps 2021: 43 apps om te downloaden die echt iets doen Door Britta O'Boyle · 16 August 2021

Als je alle geruchten over de door Gurman genoemde apparaten wilt lezen, kun je naar onze afzonderlijke functies gaan, die je allemaal in onze Apple Hub kunt vinden.