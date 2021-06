Apple lanceert Apple Watch-bandjes en gezichten voor 22 landen voorafgaand aan de Olympische Spelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft een nieuwe collectie Sport Loop-bandjes voor de Apple Watch geïntroduceerd. Deze bands hebben een aantal unieke aspecten: ze hebben "gedurfde ontwerpen die 22 landen over de hele wereld vertegenwoordigen", aldus Apple, en ze worden geleverd met bijbehorende wijzerplaten.

De nieuwe " International Collection " wordt gelanceerd voorafgaand aan de Olympische Zomerspelen die in juli 2021 in Tokio worden gehouden. Het zijn softbands in beperkte oplage die zijn ontworpen om "de beschrijfbare drive en competitieve geest van alle atleten en fans te vieren". met een downloadbare Stripes-wijzerplaat in bijpassende kleuren. Elke Stripes-wijzerplaat kan "binnenkort" worden gedownload van Apple.com voor alle gebruikers met de Apple Watch Series 4 of nieuwer.

Dit zijn de landen die worden vertegenwoordigd door de nieuwe bands en wijzerplaten:

Australië

België

Brazilië

Canada

China

Denemarken

Frankrijk

Duitsland

Groot Brittanië

Griekenland

Italië

Jamaica

Japan

Mexico

Nederland

Nieuw-Zeeland

Rusland

Zuid-Afrika

Zuid-Korea

Spanje

Zweden

ONS

Verkrijgbaar in de maten 40 mm en 44 mm , u kunt de nieuwe Apple Watch Sport Loop-bandjes nu voor $ 49 kopen op de Amerikaanse website van Apple.

Houd er rekening mee dat dit niet de eerste keer is dat Apple horlogebandjes in beperkte oplage voor de Olympische Spelen heeft verkocht. In 2016 bood het Apple Watch-bandjes aan met vlaggen van 14 verschillende landen, hoewel ze alleen in Brazilië te koop waren in de Apple Store. De nieuwste set horlogebandjes krijgt een bredere uitrol door de lancering in de VS.

