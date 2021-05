Apple watchOS 8 releasedatum, features, nieuws en geruchten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft de neiging om één grote software-update per jaar uit te brengen voor iPhone , iPad en Watch, met kleinere updates gedurende het hele jaar.

De volgende grote update voor Apple Watch zal naar verwachting watchOS 8 zijn. Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord, in combinatie met enkele van de functies die we willen zien.

Enkele functies aangekondigd op WWDC

Publicatie waarschijnlijk in september 2021

Apple houdt zijn Worldwide Developer Conference (WWDC) tussen 7 juni en 11 juni 2021.

Traditioneel onthult het bedrijf enkele van de nieuwe functies waar gebruikers enthousiast over kunnen worden voor iPhone, iPad en Watch tijdens de conferentie, dus we verwachten iets te leren van wat watchOS 8 dan zal brengen.

Na de conferentie verwachten we dat er een bètaversie van de watchOS 8-software voor ontwikkelaars beschikbaar zal komen, die begin september zal verschijnen, rond de tijd dat de Apple Watch Series 7 wordt verwacht.

Bloedglucosecontrole

Explorer-gerichte functie

AssistiveTouch

Er zijn nog niet veel geruchten geweest over wat watchOS 8 zou kunnen brengen, hoewel we, zoals hierboven vermeld, verwachten dat we later dit jaar, tijdens WWDC in juni, een aantal van de functies zullen ontdekken.

Er is enige sprake geweest van bloedglucose- en alcoholmonitoring die naar de volgende Apple Watch komt, waarbij natuurlijk een vorm van app of functie aan de fitness-app op de Apple Watch wordt toegevoegd als dit tot bloei komt.

Er is ook sprake van een robuuster Apple Watch-model, dat wat extra trainingsopties zou kunnen suggereren, zoals bijvoorbeeld klimmen.

Andere geruchten beweren dat de Apple Watch in staat zou zijn om het type water te detecteren waarin je bent gevallen, je situatie te beoordelen en te bepalen of de autoriteiten moeten worden gewaarschuwd als de GPS detecteert dat je in diep water bent, bijvoorbeeld.

Apple brengt ook AssistiveTouch voor watchOS uit, waarmee gebruikers met verschillen in de ledematen van het bovenlichaam Apple Watch kunnen gebruiken zonder het scherm of de bedieningselementen aan te hoeven raken, maar dit kan verschijnen in een update vóór watchOS 8.

Hier zijn een paar dingen die we graag zouden willen zien in de watchOS 8 software build-aanbieding:

Betere, meer geavanceerde slaapregistratie

Meer trainingsopties

Extra fitness- en gezondheidsfuncties, zoals bloedglucosemeting

Meer audioconditie, zoals intervaltraining

Functies voor fitnessherstel, zoals de Body Battery van Garmin

Aangepaste wijzerplaten

Functies voor stressbeheer, zoals Fitbit Sense

Meer ontgrendelingsfunctionaliteit, zoals auto

Alle Apple Watches uit de Series 3 en nieuwer worden ondersteund door watchOS 7 . Op dit moment zijn er geen geruchten dat Apple van plan is de ondersteuning voor welke modellen dan ook te laten vallen, en aangezien het nog steeds de Series 3 verkoopt, zou het verrassend zijn om te zien dat watchOS 8 er niet door wordt ondersteund, hoewel het natuurlijk mogelijk is dat gebeuren.

Voorlopig verwachten we echter dat deze modellen watchOS 8 ondersteunen:

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over mogelijke softwarefuncties die naar de Apple Watch komen.

Een belangrijk kenmerk van de Apple Watch had kunnen worden onthuld in een SEC-aanvraag voor de Britse startup Rockley Photonics.

Rockley Photonics ontwerpt sensoren om het bloed van een persoon te controleren met behulp van infrarood licht. De sensoren kunnen worden gebruikt voor het bewaken van bloedglucose- en alcoholspiegels.

Een rapport van Bloomberg suggereerde dat Apple de lancering overweegt van een geheel nieuw Apple Watch-model dat is ontworpen voor atleten, wandelaars en degenen die de smartwatch in extreme omgevingen zouden gebruiken. Er wordt gezegd dat het in 2021 of 2022 wordt gelanceerd en mogelijk een rubberen behuizing biedt.

Leaker Max Weinbach verdreef geruchten dat de Apple Watch Series 7 glucosemonitoring zou hebben. Het was een functie die eerder werd gemeld, maar Weinbach beweerde dat deze nog niet komt.

Volgens een Apple-patent kan een toekomstige Apple Watch het type water detecteren en dus beoordelen of je in een rivier of de zee bent gevallen en vervolgens je situatie beoordelen. Als de gps van uw horloge bijvoorbeeld vaststelt dat u zich in diep water bevindt, kan deze worden ingesteld om autoriteiten te waarschuwen.

The Fast Company meldde dat Apple talloze clinici en ingenieurs heeft ingehuurd om te werken aan gezondheidsfuncties voor de Apple Watch, waaronder bloeddruk, bloedglucose- of diabetesmanagement en slaapregistratie of wetenschap. Gezien deze niet op de Series 6 verschenen, zijn ze misschien bestemd voor de Series 7?

Geschreven door Britta O'Boyle.