(Pocket-lint) - Apple heeft de neiging om één grote software-update per jaar uit te brengen voor iPhone , iPad en Watch, met kleinere updates die het hele jaar door worden doorgevoerd.

De volgende grote update voor Apple Watch is watchOS 8. Hier zijn alle functies die Apple heeft aangekondigd voor de Apple Watch met watchOS 8, in combinatie met welke andere functies we nog steeds graag zouden willen zien en wat de geruchten onderaan hebben gezegd.

Enkele functies aangekondigd op WWDC

Publieke release waarschijnlijk september 2021

Apple heeft tijdens de Worldwide Developer Conference (WWDC) enkele van de belangrijkste functies aangekondigd die naar Apple Watch komen met watchOS 8.

Een ontwikkelaarsbèta van de watchOS 8-software is al beschikbaar, terwijl de openbare bèta in juli wordt verwacht. Apple heeft gezegd dat de daadwerkelijke release in de "herfst" zal aankomen, wat meestal begin september betekent en waarschijnlijk rond de tijd dat de Apple Watch Series 7 ook wordt verwacht.

De updates voor Apple Watch met watchOS 8 waren niet zo uitgebreid als wat werd aangekondigd voor iPhone met iOS 15 en iPad met iPadOS 15 , maar hier zijn alle onthulde functies:

Apple Watch krijgt een nieuwe portret-wijzerplaat met watchOS 8. De dynamische, meerlaagse wijzerplaat gebruikt portretfotos van je iPhone om mensen vooraan en in het midden van je horloge te plaatsen.

Alle herinneringen en uitgelichte fotos worden automatisch gesynchroniseerd met je Apple Watch met watchOS 8, waardoor je altijd iets nieuws krijgt. Er is ook een nieuw mozaïekraster voor je herinneringen en je kunt fotos met een paar tikken delen in Berichten en Mail.

Berichten op Apple Watch krijgen een aantal nieuwe functies met watchOS 8, waaronder de mogelijkheid om een bericht op te stellen met dictaat, krabbel en emojis tegelijk. U kunt ook fouten in dictaat bewerken met behulp van de Digital Crown en u kunt ook GIFs verzenden.

De Muziek-app wordt opnieuw ontworpen op Apple Watch met watchOS 8, zodat je nummers, albums en afspeellijsten kunt delen via Berichten en Mail.

Net als bij iOS 15 en iPadOS 15, brengt watchOS 8 ook een nieuwe functie genaamd Focus waarmee je afleiding kunt filteren, afhankelijk van wat je doet. Er zijn standaard Focus-statussen om uit te kiezen - Niet storen, Fitness, Werk en Slaap - maar je kunt ook een aangepaste Focus synchroniseren die je op je iPhone, iPad of Mac hebt gemaakt.

Contacten die u een bericht sturen, krijgen automatisch een antwoord dat u zich in "Focus Time" bevindt, maar kunnen indien nodig een dringend bericht ontvangen.

Apple voegt normaal gesproken wat extra trainingsmodi toe bij elke grote software-build en degenen die naar watchOS 8 komen zijn Tai Chi en Pilates. Ze voegen zich bij de toch al uitgebreide lijst met trainingen die beschikbaar zijn op Apple Watch, waaronder die zoals Dance en een specifieke voor Cool Down die in 2020 werden gelanceerd.

De abonnementsservice Fitness+ van Apple krijgt ook enkele verbeteringen met watchOS 8. De service zal enkele nieuwe trainingen zien van Jeanette Jenkins, die zich richt op kracht- en high-training, naast de reeds beschikbare trainingen, en er zal ook gesproken feedback komen.

Er zullen ook enkele Artist Spotlight-workouts zijn met een afspeellijst van een bepaalde artiest, zoals Lady Gaga, Jennifer Lopaz, Keith Urban en Alicia Keys, en watchOS 8 ondersteunt ook beeld-in-beeld voor workouts. Daarnaast zullen er ook extra filters zijn om u te helpen een training te vinden die perfect voor u is.

Zoals geruchten voorspelden, vernieuwt watchOS 8 de Breathe-app in een nieuwe app genaamd Mindfulness die je niet alleen aanmoedigt om je de hele dag op je ademhaling te concentreren, maar ook om na te denken.

Het zal je eraan herinneren om dingen te doen zoals, nadenken over iets wat je leuk vindt om te doen en jezelf eraan herinneren waarom het je vreugde brengt, terwijl je je concentreert op de animatie op het scherm. De Breathe and Reflect-sessies eindigen met een samenvatting van Mindful Minutes, samen met uw gemiddelde hartslag.

De watchOS 8-software zal in bepaalde regios ondersteuning bieden voor vervoerskaarten, zodat gezinsleden het openbaar vervoer kunnen gebruiken, en er zal ook ondersteuning zijn voor de accounts Mail en Agenda. Wandelstatistieken worden ook gevalideerd voor kinderen in watchOS 8.

AssistiveTouch komt met watchOS 8, waardoor gebruikers met verschillen in de ledematen van het bovenlichaam Apple Watch kunnen gebruiken zonder het scherm of de bedieningselementen aan te raken.

Slaapregistratie is al beschikbaar op Apple Watch met watchOS 7 , maar watchOS 8 zal de ademhalingsfrequentie toevoegen aan de slaapregistratiestatistieken. Dit is het aantal ademhalingen dat je per minuut neemt. Het zal gaan naar het volgen van uw algehele welzijn.

Samen met de extra statistiek zal watchOS 8 Sleep Trends naar de Gezondheid-app op iOS 15 brengen.

Het Always On Display - dat beschikbaar is op de Series 5 en Series 6 - ondersteunt extra apps met watchOS 8, waaronder Alarms, Maps, Stopwatch en sommige apps van derden.

Er komt een nieuwe app Contacten op watchOS 8 waarmee je rechtstreeks vanaf je Apple Watch door contacten kunt bladeren, ze kunt toevoegen of bewerken.

Er komen een aantal wijzigingen aan in de Wallet-app met watchOS 8. U kunt niet alleen een digitale sleutel voor uw huis op uw horloge opslaan als u een compatibel slot heeft, maar u kunt ook een digitale sleutel delen ook met familieleden.

In sommige Amerikaanse staten kun je je digitale ID ook opslaan in de Wallet-app, en als je een compatibele auto en Apple Watch Series 6 met UWB-technologie hebt , biedt watchOS 8 de mogelijkheid om je auto te ontgrendelen met je Apple Kijk op afstand.

Apple Watch zal zien dat de Zoek mijn-app wordt geleverd met watchOS 8, zodat je je apparaten rechtstreeks vanaf je pols kunt opsporen, en nu alleen familie en vrienden, zoals je kunt op watchOS 7.

Er zijn een paar wijzigingen in de Home-app op watchOS 8, waaronder automatische suggesties voor aangesloten apparaten in de buurt van een geactiveerd apparaat. Als iemand bijvoorbeeld aanbelt, krijg je misschien de suggestie om de deur te ontgrendelen.

Er is een nieuwe camerakamer waar je toegang hebt tot al je beveiligingscameras, en er is ook snellere toegang tot scènes met watchOS 8 gebruikt intelligentie om degene te serveren waarvan hij denkt dat je die waarschijnlijk wilt gebruiken. Bovendien verschijnt de status van je apparaten bovenaan de Home-app.

De Weer-app op Apple Watch ondersteunt waarschuwingen voor zwaar weer met watchOS 8. Je kunt ook neerslagwaarschuwingen voor het volgende uur zien en de regenintensiteit zien.

Met watchOS 8 kun je de hoofdtelefoonniveaus in realtime zien in het Control Center wanneer je naar media luistert, net als op iPhone en iPad.

Hier zijn een paar dingen die we nog steeds graag zouden zien in de watchOS 8 software build aanbieding:

Betere, geavanceerdere slaapregistratie

Extra fitness- en gezondheidsfuncties, zoals bloedglucosemonitoring

Meer audiofitness, zoals intervaltraining

Functies voor fitnessherstel, zoals Garmins Body Battery

Aangepaste wijzerplaten

Hier zijn alle Apple Watch-modellen waarvan is bevestigd dat ze watchOS 8 ondersteunen:

Apple Watch-serie 3

Apple Watch-serie 4

Apple Watch-serie 5

Apple Watch-serie 6

Apple Watch SE

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over watchOS 8.

Een vroeg uitgelekt nieuw profiel voor de Apple Watch App Store suggereert dat Apple aan een of andere vorm van Mind-functie werkt. Er wordt gedacht dat het bedrijf een nieuwe versie van de Breathe-app zou kunnen aanbieden.

Een belangrijke functie die naar de Apple Watch komt, zou kunnen zijn onthuld in een SEC-aanvraag voor de in het VK gevestigde startup Rockley Photonics.

Rockley Photonics ontwerpt sensoren voor het monitoren van iemands bloed met infrarood licht. De sensoren kunnen worden gebruikt voor het bewaken van het bloedglucose- en alcoholgehalte.

Een rapport van Bloomberg suggereerde dat Apple de lancering overweegt van een geheel nieuw Apple Watch-model dat is ontworpen voor atleten, wandelaars en degenen die de smartwatch in extreme omgevingen zouden gebruiken. Er wordt gezegd dat het in 2021 of 2022 wordt gelanceerd en mogelijk een rubberen behuizing biedt.

Leaker Max Weinbach verdreef geruchten dat de Apple Watch Series 7 glucosemonitoring zou hebben. Het was een functie die eerder werd gemeld, maar Weinbach beweerde dat het nog niet komt.

Volgens een Apple-patent zou een toekomstige Apple Watch het type water kunnen detecteren en daarom beoordelen of je in een rivier of de zee bent gevallen en vervolgens je situatie beoordelen. Als de gps van uw horloge bijvoorbeeld vaststelt dat u zich in diep water bevindt, kan deze worden ingesteld om autoriteiten te waarschuwen.

The Fast Company meldde dat Apple talloze clinici en ingenieurs heeft ingehuurd om te werken aan gezondheidsfuncties voor de Apple Watch, waaronder bloeddruk, bloedglucose of diabetesbeheer en slaapregistratie of wetenschap. Aangezien deze niet op de Series 6 verschenen, zijn ze misschien bestemd voor de Series 7?

