Hoe u Tidal instelt op uw Apple Watch

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met Tidal kunnen Apple Watch-gebruikers nu muziek streamen of downloaden om offline te luisteren.

Houd in gedachten dat concurrerende streamingdiensten Spotify en Deezer beide onlangs vergelijkbare offline luisterfuncties voor de Apple Watch hebben aangekondigd. Helaas heeft Tidal, dat al lang verliesloos afspelen en zelfs streaming met hoge resolutie biedt, bevestigd dat hoge audiokwaliteit niet beschikbaar zal zijn op de Apple Watch. Het beperkt de audio tot 96 Kbps op de wearable, net zoals Spotify dat doet.

Als u echter Tidal op de Apple Watch wilt proberen, gaat u als volgt te werk. Het is gemakkelijk en het kost u minder dan een minuut om te doen.

Tidal vereist een Apple Watch Series 3 of hoger met watchOS 7.1.

Download en start de Tidal-app op uw Apple Watch. Ga naar link.tidal.com en gebruik de code die op je horlogescherm wordt weergegeven. Selecteer Gereed op uw Apple Watch.

Dat is het!

U kunt muziek streamen en het afspelen van Tidal rechtstreeks vanaf uw Apple Watch bedienen, onafhankelijk van uw iPhone. U kunt ook afspeellijsten downloaden en offline luisteren vanaf elke locatie zonder internetverbinding. Bovendien luister je altijd zonder advertenties naar je muziek.

Om Tidal op uw Apple Watch te gebruiken, moet u geabonneerd zijn op de muziekstreamingservice. Plannen beginnen bij $ 9,99 per maand in de VS.

Tidal is momenteel beschikbaar in 61 landen, waaronder de VS en het VK.

Geschreven door Maggie Tillman.