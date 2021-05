Apple Watch Series 7 had een vierkant ontwerp kunnen hebben zoals iPhone 12

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Apple Watch Series 7 wordt later dit jaar uitgebracht - waarschijnlijk ergens in september - en het laatste gerucht suggereert dat het een ontwerp zou kunnen hebben dat lijkt op de iPhone 12 , de nieuwste iPads en de nieuwste iMac .

Leaker Jon Prosser - die een gemengd trackrecord heeft als het gaat om nauwkeurigheid - beweerde op de Genuis Bar Podcast ( via AppleTrack ) dat Apple een herontwerp voor de Watch Series 7 en een nieuwe kleur plant.

Een herontwerp is geclaimd in eerdere geruchten waarbij Apple-analist Ming-Chi Kuo ook zei dat het op de kaarten stond en het is niet verrassend, aangezien de smartwatch van Apple er vrijwel hetzelfde uitzag sindsde Series 4 , en zelfs dat model zag er niet opmerkelijk anders uit. naar het origineel.

Het volgen van de vierkante ontwerpstijl van de nieuwste producten van Apple voor het herontwerp is ook logisch en de weergave van hoe het eruit zou kunnen zien, is zeker aantrekkelijk.

Prosser zei ook dat de Watch Series 7 in een groene kleur zou kunnen komen, zoals de iPad Air. Hoewel dit een primeur zou zijn voor de Watch, is het aannemelijk gezien het feit dat Apple teruggaat naar kleuren met de M1 iMac en de iPad Air- modellen die tal van opties bieden.

Eerdere geruchten hebben gesuggereerd dat de Apple Watch Series 7 in een Explorer Edition-model zou kunnen komen, en er is ook sprake van dat het de bloedsuikerspiegel kan aflezen. Je kunt alle rapporten over de Apple Watch Series 7 lezen in onze afzonderlijke geruchtenoverzicht .

Geschreven door Britta O'Boyle.