(Pocket-lint) - Een belangrijk kenmerk van de Apple Watch is mogelijk zojuist onthuld in een SEC-aanvraag voor de Britse startup Rockley Photonics.

Rockley Photonics ontwerpt sensoren voor het meten van het bloed van een persoon met behulp van infrarood licht. De sensoren kunnen worden gebruikt voor het bewaken van bloedglucose- en alcoholspiegels. Volgens een SEC-aanvraag voor het bedrijf, opgemerkt door de Telegraph, bereidt Rockley zich voor om naar de beurs te gaan in New York en heeft vervolgens onthuld dat Apple een van de "weinige grote klanten" is. Twee van de grootste klanten waren goed voor 100% van de omzet in 2020 en 99,6% in 2019.

Het is niet bekend of Apple de eerste of tweede grootste klant is, maar je kunt er twee en twee bij elkaar optellen en aannemen dat Apple geïnteresseerd is in Rockleys sensoren of sensortechnologie, mogelijk zelfs voor het verbeteren van zijn eigen producten zoals de Apple Watch. Rockley zou tenslotte een "leverings- en ontwikkelingsovereenkomst" met Apple hebben, en het grootste deel van zijn inkomsten lijkt afkomstig te zijn van technische vergoedingen voor ontwikkelingswerk met betrekking tot toekomstige producten.

Rockley werkt met een basissensor en een geavanceerde. De basis ondersteunt hartslag, O2-verzadiging, bloeddruk, hydratatie en kerntemperatuur van het lichaam, terwijl de geavanceerde bloedsuikerspiegel, koolmonoxide, lactaat en alcoholniveau toevoegt. Rockley pitchen de geavanceerde module voor gebruik van "high-end smartwatches". Het verwacht dat de technologie tegen 2022 beschikbaar zal zijn in consumentenproducten, hoewel het onduidelijk is of dat ook Apple Watches omvat.

Houd er rekening mee dat het gerucht gaat dat Apple al heel lang glucosemonitoring voor zijn smartwatches ontwikkelt, met recente speculaties dat de Apple Watch Series 7 een dergelijke functie zou kunnen krijgen. Apple heeft ook patentaanvragen ingediend voor componenten die kunnen worden gebruikt om glucosespiegels te controleren.

