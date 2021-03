Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple overweegt de lancering van een geheel nieuw Apple Watch- model dat is ontworpen voor atleten, wandelaars en degenen die de smartwatch in extreme omgevingen zouden gebruiken.

Dat is volgens een rapport van Bloomberg , dat aangeeft dat er al discussies hebben plaatsgevonden over een op sport gerichte Apple Watch - en wijzen op een lancering in 2021 of 2022.

Intern wordt de robuuste smartwatch door sommigen de Explorer-editie genoemd.

Deze initiële lanceringstermijnen worden geschetst als de vroegst mogelijke release, zeggen de bronnen, voor wat een andere categorie van Apple Watch zou vertegenwoordigen.

En interessant genoeg, zoals opgemerkt in het rapport, is dit ook niet de eerste keer dat Apple heeft nagedacht over een meer klassieke sporthorloge-variant voor release naast de traditionele smartwatch - het deed dit in 2015 voordat het originele horloge werd gelanceerd.

Dat lijkt de beweringen aannemelijker te maken, en als het apparaat deze keer echt tot bloei moet komen, wordt gesuggereerd dat het een rubberen behuizing zou hebben om omgevingsbestendigheid te bieden, vergelijkbaar met Casios G-Shock-horloges - misschien het op een ramkoers met mensen als Garmin.

Zoals altijd het geval is met dit soort geruchten, is het heel goed mogelijk dat Apple volledig van richting verandert of een dergelijk project vertraagt.

Maar gezien het feit dat het afwijkt van het standaard Apple Watch-model met de lancering van de Apple Watch SE afgelopen september - bovenop de Nike- en Hermes-edities die naast elke iteratie verschijnen - weten we al dat het niet vies is om het assortiment te diversifiëren.

Nu het standaardmodel ook steeds meer gericht wordt op gezondheidsmonitoring - en de geruchten van Apple Watch Series 7 die aangeven dat de trend zich zal voortzetten - lijkt het logisch om een speciaal apparaat te hebben dat is gericht op de veeleisende gebruiker.

Het is even afwachten, maar dit is een intrigerende ontwikkeling om in de gaten te houden.

