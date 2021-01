Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple introduceert een Apple Watch in beperkte oplage voor Black History Month om "de voortdurende strijd voor raciale gerechtigheid te eren".

Het horloge, dat deel uitmaakt van de nieuwe Black Unity-collectie van Apple, heeft een gestreepte horlogeband met groen gestreept en kleuren geïnspireerd op de Pan-Afrikaanse vlag. "De Black Unity-sportband is gemaakt van afzonderlijke stukjes gekleurd fluorelastomeer, die met de hand zijn geassembleerd en tot één stuk zijn gevormd", legt Apple uit in een persbericht .

De nieuwe Apple Watch heeft ook een nieuwe Unity-wijzerplaat, die een patroon creëert dat in de loop van de tijd dynamisch verschuift. Anders is het een standaard aluminiumSeries 6 die begint bij $ 399. Apple zei dat een deel van de opbrengst naar burgerrechtenorganisaties gaat.

1/4 Apple

Het bedrijf belooft zes wereldwijde organisaties te ondersteunen met de nieuwe Black Unity Collection, waaronder het Black Lives Matter Support Fund, het NAACP Legal Defense and Education Fund en het European Network Against Racism.

De Black Unity Collection Apple Watch is vanaf 1 februari 2021 te koop bij Apple en Target in de VS en is de hele maand verkrijgbaar. De band blijft het hele jaar te koop en is ook apart verkrijgbaar voor $ 49.

De nieuwe wijzerplaat is nu voor iedereen beschikbaar om te proberen.

Geschreven door Maggie Tillman.