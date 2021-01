Toekomstige Apple Watch zou pols-ID kunnen hebben, suggereert patent

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft een patent aangevraagd dat zou kunnen betekenen dat de Apple Watch in de toekomst gebruikers kan authenticeren zonder dat er een toegangscode nodig is.

Het patent - dat werd opgemerkt door The Next Web - betreft een lichtsensor aan de achterkant van zijn Apple Watch. Een component zou licht op de pols van de gebruiker schijnen, dat vervolgens zou worden gebruikt om een veldbeeld van het gebied te genereren, volgens de site.

Er wordt gezegd dat deze afbeelding, die aderen van je arm zou bevatten, zo uniek zou moeten zijn als een vingerafdruk, zodat de Apple Watch kan herkennen wie de Apple Watch heeft opgezet en dienovereenkomstig ontgrendelt. De technologie wordt Wrist ID genoemd, hoewel we er niet van overtuigd zijn dat dit de uiteindelijke marketingnaam zou zijn als zoiets zou verschijnen.

Het is vermeldenswaard dat eerdere geruchten hebben gesuggereerd dat de Apple Watch Touch ID zou kunnen zien aankomen, mogelijk in de Digital Crown of op het scherm zelf. Het laatste idee kwam van een eerder patent dat eind 2019 was aangevraagd, dus zelfs als dit idee voor een pols-ID aannemelijk is, verwachten we het niet snel te zien.

Bedrijven dienen vaak patenten in, waarvan er vele nooit het daglicht zien. Het kan echter geen kwaad om te hopen, toch?

Als je alle geruchten over de volgende Apple Watch wilt lezen, kun je naar onze aparte functie gaan die ze allemaal afrondt.

Geschreven door Britta O'Boyle.