(Pocket-lint) - Apples bèta voor een aanstaande iOS 14.4-software-update bevat naar verluidt een nieuwe instelling voorApple Watch- gebruikers. En het suggereert dat begeleide looptrainingen mogelijk naar de Apple Fitness + -service komen.

De nieuwe feature, gespot door Khaos Tian , die een screenshot van de setting op Twitter deelde, is nog niet live. Maar de schermafbeelding van de functie tijdens het testen laat zien dat er onder een gedeelte Tijd om te lopen in Instellingen een schakelaar is om "nieuwste trainingen toe te voegen om te bekijken". Daaronder zegt de instelling: "Time to Walk-trainingen worden gedownload wanneer de Apple Watch is aangesloten op een stopcontact en in de buurt van je iPhone."

Met de schakelaar kun je de trainingen automatisch aan je Apple Watch toevoegen, maar het is nog niet duidelijk wat Time to Walk betekent of dat het vergelijkbaar zal zijn met Time to Stand-herinneringen, die Apple Watch-gebruikers vertellen dat ze de hele dag moeten staan .

Misschien, zoals 9to5Mac opmerkte na het graven in de iOS- code, zullen Time to Walk-trainingen dienen als begeleide audiotrainingen. De site claimde bèta-broncodereeksen die zelfs "WORKOUT_GUIDED_WALK" vermeldden. Het vond ook bewijs dat Apple werkt aan "Time to Push" -trainingen voor mensen met een lichamelijke handicap en die niet kunnen lopen om aan hun dagelijkse oefeningen te komen.

Tian lijkt zeker te vermoeden dat Apple looptrainingen ontwikkelt, die anders zouden zijn dan bestaande trainingen die worden aangeboden in Apple Fitness +. Voor de service moet je een iPhone, iPad of Apple Watch gebruiken om een training te volgen, maar Apple zou nieuwe trainingen kunnen overwegen die alleen werken met je Apple Watch en die zijn ontworpen om je buitenshuis en in beweging te krijgen.

We zullen duidelijk meer weten aangezien iOS 14.4 de release nadert. Houd er rekening mee dat iOS 14.3 net halverwege december 2020 is uitgerold.

Geschreven door Maggie Tillman.