(Pocket-lint) - Apple heeft een nieuwe fitnessfunctie geïntroduceerd waarmee Apple Watch- gebruikers hun cardio-fitnessniveaus kunnen volgen via VO2 max-metingen.

Vóór de release van watchOS 7.2 kon de Apple Watch hogere VO2 max-niveaus schatten, maar alleen buiten wandelen, hardlopen of hiken. Nu kan Apple Watch de cardio-conditie van een gebruiker bepalen terwijl hij de hele dag loopt, zodat hij niet intensief hoeft te trainen om zijn cardio-fitnessniveau te analyseren.

VO2 max, of maximale zuurstofopname, is de meting van de maximale hoeveelheid zuurstof die een persoon kan gebruiken tijdens intensieve training. Het is in feite een meting die wordt gebruikt om het uithoudingsvermogen van een persoon te bepalen voorafgaand aan of tijdens de training, en het kan worden verbeterd door fysieke activiteit.

Apple zei dat het Apple Watch-gebruikers op de hoogte zal stellen wanneer hun cardio-fitnessniveaus hoog, bovengemiddeld, onder het gemiddelde of laag zijn (in vergelijking met andere mensen in dezelfde leeftijds- / geslachtsgroep). Maar eerst moet de nieuwe functie "Cardio Fitness Level" worden ingesteld in de Apple Health-app op de iPhone. Hier is hoe:

Open de Gezondheid-app op uw iPhone. Tik onderaan op het tabblad Bladeren . Zoek naar Cardio Fitness. Scrol omlaag naar Cardio Fitness Levels. Tik op Instellen. Bevestig gezondheidsgegevens die de hartslag kunnen beïnvloeden. Tik door voor meer informatie over cardiofitness. Tik op Meldingen inschakelen om waarschuwingen te ontvangen wanneer uw cardio-fitnessniveau laag is. Of tik op Nu niet. Tik op Gereed.

En dat is het!

De Apple Watch voert nu cardio-fitnessmetingen uit, of u nu buiten hardloopt of wandelt, en alle resultaten worden samengevoegd en kunnen worden bekeken in de Apple Health-app. Er zijn meerdere factoren die de cardio-fitnessniveaus kunnen verlagen, zoals zwangerschap en long- en hartaandoeningen, maar als uw cardio-fitnessniveaus laag zouden moeten worden en als meldingen zijn ingeschakeld, verzendt de Apple Watch meldingen met aanbevelingen om deze te verbeteren.

Bekijk hier de Cardio Fitness Levels-aankondiging van Apple.

Geschreven door Maggie Tillman.