Apple Watch Series 7 releasedatum, functies, specificaties, geruchten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende smartwatch van Apple zal voor het einde van het jaar verschijnen, waarschijnlijk naast de iPhone 13-reeks , en er is veel gespeculeerd over wat er zou kunnen verschijnen.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Apple Watch Series 7, gecombineerd met onze verlanglijst.

Waarschijnlijk Apple Watch Series 7

In tegenstelling tot de iPhone heeft Apple niet gerommeld met de naamgevingsstructuur van het horloge. Sinds het origineel werd gevolgd door de Apple Watch Series 1, heeft het bedrijf elk jaar volgnummers gebruikt.

Het is daarom zeer waarschijnlijk dat we kunnen verwachten dat het horloge van 2021 de Apple Watch Series 7 wordt genoemd, als opvolger van de Apple Watch Series 6 uit 2020 . Ook zagen we de Watch SE- lancering in 2020, al is het nog niet duidelijk of die elk jaar vernieuwd zal worden.

Het nieuwe horloge, of horloges, zal Apples watchOS 8 draaien, waarvan een preview werd getoond tijdens Apples ontwikkelaarsconferentie begin juni. Je kunt alles lezen over de functies die naar Apple Watch komen in onze aparte watchOS 8-functie .

september 2021

Waarschijnlijk vanaf $ 399 / £ 379

Apple houdt zijn iPhone-lanceringsevenement meestal in september van elk jaar en de volgende iteratie van de Watch wordt normaal gesproken op hetzelfde moment aangekondigd.

Natuurlijk volgden de dingen in 2020 niet helemaal het normale pad. De Apple Watch Series 6 en Watch SE werden onthuld voorafgaand aan de iPhone 12-serie op 15 september 2020.

Op dit moment is het nog niet bekend of Apple voor 2021 terugkeert naar de traditie. Als dat zo is, zouden we op 7 september 2021 tekenen, maar dat zouden we voorlopig in heel licht potlood zetten, aangezien 14 september ook is genoemd voor de lancering van de iPhone 13. We verwachten dat er in de komende weken geruchten zullen verschijnen over verschillende leakers die beweren het te weten, maar de officiële informatie zal op zijn vroegst pas eind augustus 2021 verschijnen.

Qua prijs begint de Apple Watch Series 6 bij $ 399 / £ 379. We zouden dezelfde marge verwachten voor de Series 7.

Vierkantere randen zoals iPhone 12?

Explorer-editie?

De Apple Watch Series 4 heeft een aantal grote ontwerpwijzigingen doorgevoerd op het gebied van weergave en de Series 5, Series 6 en Watch SE hebben hetzelfde ontwerp. De algemene stijl en vorm blijven hetzelfde als het originele horloge , maar de nieuwere horloges bieden veel meer scherm in vergelijkbare voetafdrukken.

Het kan daarom zijn dat de Series 7 wat grotere ontwerpwijzigingen biedt, aangezien de Series 5 alleen een always-on display en ingebouwd kompas heeft toegevoegd, terwijl de Series 6 een bloedzuurstofsensor heeft toegevoegd.

Het gerucht gaat dat er onderzoek wordt gedaan naar een ronde wijzerplaat en een omhullend flexibel display, maar er is ook sprake van een ontwerp met vierkante randen voor de Series 7, in dezelfde voetsporen als de iPhone 12-modellen, iPad Air en de M1 iMac . Er wordt ook gezegd dat het scherm platter en dichter bij het glas aan de voorkant zal zijn, terwijl de behuizing zelf iets dikker zou zijn.

Er is ook een robuustere "Explorer Edition" Apple Watch genoemd, die mogelijk enkele ontwerpwijzigingen zal ondergaan. Geruchten suggereren dat het zou kunnen komen met een rubberen behuizing.

Focus op fitness - meer geavanceerde functies

Beter slaap volgen

Verbeterde levensduur van de batterij

Slimme bandjes

Op het gebied van functies verwachten we meer gezondheids- en fitnessfuncties op de Series 7, waarbij we bijvoorbeeld Garmin kunnen opnemen met een herstelfunctie die vergelijkbaar is met Body Battery. Garmin doet ook geweldig werk door gebruikers in staat te stellen hun hardloopsessies of activiteiten te delen, dus het zou ons niet verbazen als Apple een blad uit dit boek haalt.

Er wordt beweerd dat er een Time to Run-functie en audio-meditaties zullen zijn voor de Time to Walk-functie op Fitness+.

We zouden graag batterijverbeteringen zien die passen bij andere smartwatches op de markt, zoals de Samsung Galaxy Watch 3, en we zouden ook graag meer geavanceerde slaapregistratie op de Series 7 willen zien, evenals roaming-mogelijkheden.

Apple onthulde slaapregistratie als onderdeel van watchOS 7, wat betekent dat het ook beschikbaar is op oudere Apple Watches, maar het is niet zo gedetailleerd als sommige andere apparaten op de markt. Misschien zou wat extra hardware op de Series 7 het daar kunnen plaatsen met de Fitbits en Garmins. We weten dat Respiratory Rate met watchOS 8 komt, maar we zouden graag meer willen zien dan dit.

Met watchOS 8 kan de Apple Watch meer ontgrendelen. In plaats van alleen je Mac en iPhone te ontgrendelen wanneer een gezichtsmasker wordt gedetecteerd, kan het als een digitale sleutel voor je huis fungeren, bijvoorbeeld als je een compatibel slot hebt.

Andere mogelijkheden voor de Watch Series 7 kunnen zaken zijn als slimme bandjes, ondersteuning van derden voor wijzerplaten, een camera en Face ID of een vingerafdruksensor onder het scherm, hoewel we vermoeden dat deze laatste wensdenken zijn in plaats van plausibele toevoegingen, voornamelijk door gebrek aan ruimte voor de sensoren.

Hier zijn alle geruchten en nieuws tot nu toe over toekomstige Apple Watches.

91Mobiles publiceerde enkele renders van de Apple Watch Series 7 die het idee van een ontwerp met vierkante randen voor de volgende smartwatch lijken te ondersteunen. Ultrabreedbandtechnologie zou ook aan boord zijn en het scherm zou platter zijn.

Er is een rapport dat suggereert dat de Apple iPhone 13 14 september zou kunnen lanceren, wat betekent dat de Apple Watch Series 7 ook op deze datum zou kunnen lanceren. Er is echter nog niets bevestigd.

Mark Gurman van Bloomberg publiceerde zijn Power On-nieuwsbrief waarin hij enkele dingen beschrijft die verwacht worden voor de aankomende apparaten van Apple. De nieuwsbrief beweert dat de Apple Watch Series 7 een snellere processor, een licht herontwerp, een platter scherm en Time to Walk en Audio-meditaties in Fitness+ zal bieden.

Apple heeft tijdens de eerste dag van de WWDC 21-conferentie een preview gegeven van de functies die naar watchOS 8 komen.

Leaker Jon Prosser beweerde dat de Apple Warch Series 7 zou worden geleverd met een herontwerp en een nieuwe groene kleuroptie.

Een belangrijke functie die naar de Apple Watch komt, zou kunnen zijn onthuld in een SEC-aanvraag voor de in het VK gevestigde startup Rockley Photonics.

Rockley Photonics ontwerpt sensoren voor het monitoren van iemands bloed met infrarood licht. De sensoren kunnen worden gebruikt voor het bewaken van het bloedglucose- en alcoholgehalte.

Een rapport van Bloomberg suggereerde dat Apple de lancering overweegt van een geheel nieuw Apple Watch-model dat is ontworpen voor atleten, wandelaars en degenen die de smartwatch in extreme omgevingen zouden gebruiken. Er wordt gezegd dat het in 2021 of 2022 wordt gelanceerd en mogelijk een rubberen behuizing biedt.

MacRumours meldde dat Apple zou kunnen kijken naar een mogelijk "herontwerp voor de Apple Watch, inclusief een ronde wijzerplaat, flexibel omhullend display en digitaal aanpasbare horlogebandjes". Het rapport kwam na de ontdekking van een nieuw verleende octrooiaanvraag.

Leaker Max Weinbach verdreef geruchten dat de Apple Watch Series 7 glucosemonitoring zou hebben. Het was een functie die eerder werd gemeld, maar Weinbach heeft beweerd dat het nog niet komt.

Apple heeft een patent ingediend voor een lichtsensor op de achterkant van zijn horloge die licht op de pols van de gebruiker zou laten schijnen en een veldbeeld van het gebied zou genereren.

De afbeelding zou aderen van je arm bevatten en zou zo uniek moeten zijn als een vingerafdruk, zodat de Apple Watch kan herkennen wie de Apple Watch heeft omgedaan en dienovereenkomstig kan ontgrendelen.

9to5 meldde dat analist Ming-Chi Kuo beweerde dat een nieuw Apple Watch-ontwerp op zijn vroegst in 2021 zou aankomen. In het rapport staat dat Kuo speculeert dat er op zijn vroegst in 2H21 een significante verandering in het ontwerp van de vormfactor zou komen met nieuwe Apple Watch-modellen.

MacRumours meldde dat Apple in gesprek was met Taiwanese displayfabrikanten om in 2020 microLED-displays in zijn producten te gebruiken. Dat zagen we niet in de Watch Series 6, maar misschien is dit iets dat we zullen zien op de Watch Series 7.

Zoals we hebben gezien bij de introductie van functies voor hartbewaking, wil Apple van Apple Watch een apparaat maken dat het leven bevordert. Volgens een Apple-patent zou een toekomstig apparaat het type water kunnen detecteren en daarom beoordelen of je in een rivier of de zee bent gevallen en vervolgens je situatie beoordelen. Als de gps van uw horloge bijvoorbeeld vaststelt dat u zich in diep water bevindt, kan deze worden ingesteld om autoriteiten te waarschuwen.

Een van de meest onderscheidende dingen van de Apple Watch is de Digital Crown. Nu kan het een aantal nieuwe functies krijgen om het aanraakgevoelig of lichtgevoelig te maken. Apple zou zeker van plan zijn dat de kroon door deze methoden gevoeliger wordt, niet minder. Nogmaals, deze zijn gespot dankzij een patentvrijgave .

"De kroon kan een lichtsturende functie bevatten die is geconfigureerd om op het beeldgevoelige element een afbeelding te richten van een object dat in contact staat met het afbeeldingsoppervlak", aldus de indiening. De kroon kan mogelijk de beweging van uw vinger detecteren terwijl u de kroon draait of aanraakt.

Apple Insider suggereert dat dit zou kunnen betekenen dat de Digital Crown minder fysieke massa heeft, waardoor er binnen het horloge ruimte is voor andere componenten.

Een patent dat door Patently Apple is opgemerkt, laat zien dat de Apple Watch Digital Crown wordt vervangen door een optische vingerafdruklezer die vervolgens gebaren kan herkennen, bijvoorbeeld als je de virtuele kroon zou draaien.

Op dit moment denken we dat het onwaarschijnlijk is dat Apple de Digital Crown zou verwijderen, omdat dit een van de meest onderscheidende kenmerken van het uurwerk is. Maar dit kan natuurlijk gebeuren in een toekomstige versie van de Apple Watch in plaats van voor dit jaar.

Apple heeft een patent ingediend dat het Apple Watch-scherm verandert in een Touch ID-sensor. Het patent merkt op dat "het scherm een beeld- of video-uitgang kan bieden voor de horlogekast 100. Het scherm kan ook een invoeroppervlak bieden voor een of meer invoerapparaten zoals een aanraakgevoelig apparaat, krachtdetectieapparaat, temperatuursensorapparaat, en/of een vingerafdruksensor."

Hoewel we nu veel telefoons zien met vingerafdruklezers onder het scherm, zou deze stap een behoorlijke technologische verbetering vereisen vanwege de kleine afmetingen van het horloge.

Analist Ming-Chi Kuo beweerde dat Apple een ultrasone in-display vingerafdruksensor in de 2021 iPhone zal introduceren, maar hij zei ook dat de technologie ook in een nieuwe Apple Watch zou kunnen worden gebruikt.

Momenteel heeft de Apple Watch geen biometrische beveiliging, maar een in-display vingerafdruksensor zou het mogelijk maken om wat te bieden, zonder het ontwerp te veranderen.

The Fast Company meldde dat Apple talloze clinici en ingenieurs heeft ingehuurd om te werken aan gezondheidsfuncties voor de Apple Watch, waaronder bloeddruk, bloedglucose of diabetesbeheer en slaapregistratie of wetenschap. Aangezien deze niet op de Series 6 verschenen, zijn ze misschien bestemd voor de Series 7?

Een patent voor circulaire schermtechnologie werd goedgekeurd , nadat het oorspronkelijk in januari 2016 was ingediend. De aanvraag vermeldde polsslijtage, waardoor sommigen aannamen dat er een circulaire Apple Watch zou komen.