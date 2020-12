Apple Watch Series 7 releasedatum, functies, specificaties, geruchten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende smartwatch van Apple verschijnt pas later in 2021, waarschijnlijk naast de iPhone 13-reeks , maar dat betekent niet dat we niet kunnen speculeren over wat we graag zouden willen zien verschijnen.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Apple Watch Series 7, gemengd met onze verlanglijst.

Waarschijnlijk Apple Watch Series 7

In tegenstelling tot de iPhone rommelde Apple niet met de naamgevingsstructuur van Watch. Sinds het origineel werd gevolgd door de Apple Watch Series 1, heeft het bedrijf elk jaar volgnummers gebruikt.

Het is daarom zeer waarschijnlijk dat we kunnen verwachten dat het horloge van 2021 de Apple Watch Series 7 zal heten, als opvolger vande Apple Watch Series 6 uit 2020 . We zagen ook de lancering van Watch SE in 2020, al is het nog niet duidelijk of dat elk jaar zal lukken.

Het nieuwe horloge, of horloges, zal ongetwijfeld Apples watchOS 8 draaien, waarvan waarschijnlijk een preview zal worden getoond tijdens Apples ontwikkelaarsconferentie die normaal gesproken ergens in juni plaatsvindt.

September 2021

Waarschijnlijk vanaf $ 399 / £ 379

Apple houdt doorgaans zijn iPhone-lanceringsevenement in september van elk jaar en de volgende iteratie van de Watch wordt normaal gesproken tegelijkertijd aangekondigd.

In 2020 volgde het natuurlijk niet helemaal het normale pad. De Apple Watch Series 6 en Watch SE werden onthuld voorafgaand aan de iPhone 12-serie op 15 september 2020.

Op dit moment is het nog niet bekend of Apple in 2021 terugkeert naar de traditie. Als dat zo is, schrijven we op 7 september 2021, maar dat zouden we voorlopig in heel licht potlood zetten. We verwachten dat in de komende maanden geruchten zullen verschijnen over verschillende sprekers die beweren het te weten, maar de officiële informatie zal op zijn vroegst in augustus 2021 verschijnen.

Qua prijs begint de Apple Watch Series 6 bij $ 399 / £ 379. We verwachten hetzelfde honkbalveld voor de Series 7.

Focus op fitness - meer geavanceerde functies

Betere slaapregistratie

Verbeterde levensduur van de batterij

Slimme bandjes

De Apple Watch Series 4 heeft een aantal grote ontwerpwijzigingen aangebracht op het gebied van display en de Series 5, Series 6 en Watch SE nemen hetzelfde ontwerp aan. De algemene stijl en vorm blijven hetzelfde als het originele horloge , maar de nieuwere horloges bieden veel meer scherm in vergelijkbare footprints.

Het kan daarom zijn dat de Series 7 enkele grotere ontwerpwijzigingen biedt, aangezien de Series 5 alleen een altijd-aan display en een ingebouwd kompas heeft toegevoegd, terwijl de Series 6 een bloedzuurstofsensor heeft toegevoegd. De Apple Watch heeft echter dezelfde vormfactor gehad sinds hij voor het eerst werd geïntroduceerd, dus het zou ons verbazen deze verandering dramatisch te zien, maar je weet maar nooit.

We verwachten ook meer gezondheids- en fitnessfuncties, misschien zoals Garmin met meer hardloopfuncties zoals cadans volgen. Garmin doet er ook goed aan om gebruikers in staat te stellen hun runs of activiteiten te delen, dus het zou ons niet verbazen als Apple een blad uit dit boek haalt.

We zouden graag batterijverbeteringen zien die passen bij andere smartwatches op de markt, zoals de Samsung Galaxy Watch 3, en we zouden ook graag meer geavanceerde slaaptracking op de Series 7 zien, evenals roaming-mogelijkheden. Apple heeft het volgen van slaap onthuld als onderdeel van watchOS 7, wat betekent dat het ook beschikbaar is op oudere Apple Watches, maar het is niet zo gedetailleerd als sommige andere apparaten op de markt. Misschien zou wat extra hardware op de Series 7 het daar kunnen plaatsen bij de Fitbits en Garmins.

Het zou ook geweldig zijn om te zien dat de Apple Watch meer ontgrendelt. In plaats van alleen uw Mac te kunnen ontgrendelen, kan deze bijvoorbeeld ook dienen als uw sleutelkaart op kantoor.

Andere mogelijkheden kunnen zaken zijn als slimme bandjes, ondersteuning van derden voor wijzerplaten, een camera en Face ID of een vingerafdruksensor onder het scherm, hoewel we vermoeden dat dit laatste wensdenken zijn in plaats van plausibele toevoegingen, voornamelijk vanwege gebrek aan ruimte voor de sensoren .

Hier zijn alle geruchten en nieuws tot nu toe over toekomstige Apple Watches.

9to5 meldde dat analist Ming-Chi Kuo beweerde dat een nieuw Apple Watch-ontwerp op zijn vroegst in 2021 zou arriveren. Volgens het rapport speculeert Kuo dat er op zijn vroegst in 2H21 een aanzienlijke verandering in het ontwerp van de vormfactor zou komen met nieuwe Apple Watch-modellen.

MacRumours meldde dat Apple in gesprek was met Taiwanese beeldschermfabrikanten om microLED-beeldschermen in hun producten te gebruiken in 2020. We zagen dat niet in de Watch Series 6, maar misschien is dit iets dat we zullen zien op de Watch Series 7.

Zoals we hebben gezien bij de introductie van hartbewakingsfuncties, wil Apple van Apple Watch een apparaat maken dat het leven bevordert. Volgens een Apple-patent kan een toekomstig apparaat het soort water detecteren en dus beoordelen of je in een rivier of de zee bent gevallen en vervolgens je situatie beoordelen. Als de gps van uw horloge bijvoorbeeld vaststelt dat u zich in diep water bevindt, kan deze worden ingesteld om autoriteiten te waarschuwen.

Een van de meest onderscheidende dingen aan de Apple Watch is de Digital Crown. Nu kan het een aantal nieuwe functies krijgen om het aanraak- of lichtgevoelig te maken. Apple zou zeker van plan zijn dat de kroon door deze methoden gevoeliger wordt, niet minder. Nogmaals, deze zijn opgemerkt dankzij een patentvrijgave .

"De kroon kan een lichtsturende functie bevatten die is geconfigureerd om, op het beeldregistrerende element, een beeld te richten van een object dat in contact is met het beeldvormende oppervlak", aldus de aanvraag. De kroon kan mogelijk de beweging van uw vinger detecteren terwijl u de kroon draait of aanraakt.

Apple Insider suggereert dat dit zou kunnen betekenen dat de Digital Crown minder fysieke omvang heeft, waardoor er binnen het horloge ruimte is voor andere componenten.

Een patent dat door Patently Apple is opgemerkt, toont aan dat de Apple Watch Digital Crown wordt vervangen door een optische vingerafdruklezer die vervolgens gebaren kan herkennen, bijvoorbeeld wanneer je de virtuele kroon zou draaien.

Op dit moment denken we dat het onwaarschijnlijk is dat Apple de Digital Crown zou verwijderen, omdat dit een van de meest onderscheidende kenmerken van het uurwerk is. Maar dit zou in een toekomstige versie van de Apple Watch kunnen gebeuren in plaats van natuurlijk voor dit jaar.

Apple heeft een patent aangevraagd dat het Apple Watch-scherm in een Touch ID-sensor verandert. Het octrooi merkt op dat "het display een beeld- of video-uitgang kan leveren voor het horloge-lichaam 100. Het display kan ook een ingangsoppervlak bieden voor een of meer invoerapparaten, zoals een aanraaksensor, een krachtsensor, een temperatuursensor, en / of een vingerafdruksensor. "

Hoewel we nu veel telefoons zien met vingerafdruklezers onder het scherm, zou deze stap een behoorlijke technologische stap voorwaarts vereisen vanwege het kleine formaat van het horloge.

Analist Ming-Chi Kuo beweerde dat Apple een ultrasone in-display vingerafdruksensor zal introduceren in de 2021 iPhone, maar hij zei ook dat de technologie ook in een nieuwe Apple Watch kan worden gebruikt.

Momenteel heeft de Apple Watch geen biometrische beveiliging, maar een vingerafdruksensor op het display zou het mogelijk maken om wat te bieden, zonder het ontwerp te veranderen.

The Fast Company meldde dat Apple talloze clinici en ingenieurs heeft ingehuurd om te werken aan gezondheidsfuncties voor de Apple Watch, waaronder bloeddruk, bloedglucose of diabetesbeheer en slaapregistratie of wetenschap. Gezien deze niet op de Series 6 verschenen, zijn ze misschien bestemd voor de Series 7?

Een patent voor ronde schermtechnologie werd goedgekeurd , nadat het oorspronkelijk was ingediend in januari 2016. De aanvraag vermeldde polsslijtage, waardoor sommigen dachten dat er een ronde Apple Watch eraan kwam.

Geschreven door Britta O'Boyle.