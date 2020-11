Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple Watch-deals op Black Friday zijn meestal gereserveerd voor oudere modellen, maar dit jaar kun je al een aanzienlijk bedrag besparen op de nieuwe Series 6.

Ondanks dat ze pas in september zijn aangekondigd, zijn bepaalde modellen van de Apple Watch 6 al tegen een gereduceerd tarief verkrijgbaar op Amazon - en, afhankelijk van waar je voor kiest, kun je misschien meer dan $ 100 besparen.

De belangrijkste deal om op te letten is de 40 mm, Product Red, GPS + Cellular Series 6, verlaagd van $ 499 naar $ 389,98 - een totale besparing van$ 109 .

Als je dezelfde 40 mm, Product Red-smartwatch wilt, maar de Cellular-versie niet nodig hebt, wordt het model met alleen GPS ook enorm verminderd. Vanaf $ 399 kun je het apparaat nu ophalen voor $ 329,98 - een besparing van$ 69 .

Zoals we al zeiden, is het niet per se verrassend om kortingen te zien op oudere Apple Watch-modellen - of misschien de meer premiumversies van het nieuwste model - maar dit is een geweldige aanbieding voor de instapversie.

squirrel_widget_2670421

Dus, wat zijn de beste redenen om voor een Apple Watch Series 6 te kiezen voor een ouder model?

Of u nu kiest voor het model GPS + Cellular of alleen GPS, u krijgt de mogelijkheid om het zuurstofgehalte in het bloed vanaf de pols te meten, met het Always-On Retina Display 2.5 helderder dan de Series 5, en het S6-systeem in pakket staat om het horloge ook tot 20% sneller van stroom te voorzien.

Alle gebruikelijke toeters en bellen van Apple Watch zijn er natuurlijk ook, inclusief ECG-metingen, dagelijkse activiteiten volgen, een waterdicht ontwerp en de mogelijkheid om muziek en podcasts te streamen.

Het enige voorbehoud bij deze deal is dat u waarschijnlijk snel moet handelen om te profiteren. Amazon heeft niet gespecificeerd wanneer de deal afloopt, en dit betekent mogelijk dat deze afhankelijk is van de voorraad. Zoals altijd dringen we er bij geïnteresseerden op aan om te staken en teleurstelling te voorkomen - vooral wanneer het nieuwste model waarschijnlijk pas volgend jaar zoveel korting krijgt.

In de VS? Bekijk onze Amerikaanse Black Friday- en Cyber Monday-dealspagina

In het Verenigd Koninkrijk? Bekijk onze pagina met Black Friday- en Cyber Monday-deals in het VK

Geschreven door Conor Allison.