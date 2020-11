Apple Watch Black Friday-deals zien meer dan £ 120 korting op Series 5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Black Friday-verkopen staan voor de deur en daarmee komen er grote besparingen op de Apple Watch van de laatste generatie.

Hoewel de Apple Watch Series 5 is vervangen door de Apple Watch Series 6, biedt het 2019-model nog steeds tal van geweldige functies, waaronder een ingebouwd kompas, een altijd aan-display en een geweldig ontwerp.

Er is een besparing van meer dan £ 100 in het VK op de Apple Watch Series 5, en in de VS is er wat te besparen op de Apple Watch SE en oudere Apple Watch Series 3.

• Apple Watch Series 5 44 mm GPS & Cellular, nu £ 399,99 (bespaar £ 129,01): Last-gen Watch Series 5 biedt vrijwel alles wat je nodig hebt, nu tegen een lagere prijs. Bekijk het aanbod op Amazon UK.

• Apple Watch Series 5 40 mm GPS & Cellular, nu £ 386,10 (bespaar £ 112,90): de kleinere versie van de Watch 5, maar nog steeds een geweldige Apple Watch. Bekijk de deal op Amazon UK.

• Apple Watch SE GPS 44 mm bespaar $ 20, nu $ 289 (was $ 309): koop de grootste van de Apple Watch SE-modellen voor een korting op Black Friday en profiteer van de meeste van de nieuwste functies in een geweldig ontwerp. Zie de deal op Amazon .

• Apple Watch Series 3 GPS & Cellular 38 mm bespaar $ 20, nu $ 179 (was $ 199): deze deal is voor de kleinere Series 3 Apple Watch met GPS. Niet het nieuwste model, maar veel geweldige functies. Zie de deal op Best Buy .

• Apple Watch Series 3 GPS 38 mm bespaar $ 60, nu $ 119 (was $ 179): deze deal gaat van 25 november tot 28 november live. Zie de deal op Walmart .

Deze deals lopen waarschijnlijk door de Black Friday- en Cyber Monday-periode, maar alleen zolang de voorraad strekt, dus het is de moeite waard om eerder dan later te kopen.

Geschreven door Britta O'Boyle.