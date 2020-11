Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Spotify Apple Watch-app voegt de optie toe om muziek of podcasts te streamen zonder verbinding met de iPhone.

De Apple Watch-app van Spotify biedt de mogelijkheid om muziek af te spelen op de Apple Watch en om te bepalen hoe muziek wordt afgespeeld op Spotify Connect-compatibele apparaten. Sinds 2018 is het u echter niet toegestaan om nummers te synchroniseren voor offline afspelen of om nummers rechtstreeks naar de Apple Watch te streamen vanaf uw telefoon of LTE op het horloge. Het verving gewoon het "Now Playing" -scherm op de Apple Watch en gaf je een verfijnde manier om nummers te bedienen die op je iPhone of Spotify Connect-apparaten worden afgespeeld.

Maar verschillende gebruikers hebben nu gemeld (via 9to5Mac) dat ze rechtstreeks muziek of podcasts kunnen streamen via de Watch-app, wat betekent dat ze geen iPhone in de buurt nodig hebben om hun afspeellijsten te streamen. Ze kunnen het in plaats daarvan doen via wifi of een mobiele verbinding. De functie lijkt momenteel te testen.

In een verklaring aan Engadget zei Spotify dat het, na een eerste testperiode, nu "streaming-mogelijkheden" voor Spotify op de Apple Watch uitrolt. Offline luisteren is helaas nog steeds niet inbegrepen in de Apple Watch-app. Spotify heeft in het verleden beloofd dat de functie in de maak is.

Geschreven door Maggie Tillman.