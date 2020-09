Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WatchOS 7 is de nieuwe Apple Watch-software-update van Apple.

Nu het is uitgebracht, kan iedereen nu watchOS 7 downloaden. Vink in uw Apple Watch-app Algemeen> Software-update aan. De nieuwe Watch Series 6 en Watch SE worden verzonden met de nieuwe software aan boord.

Merk op dat alle functies op alle apparaten beschikbaar zijn. De ECG-functie is bijvoorbeeld alleen beschikbaar op Series 4, 5 en 6. De bloedzuurstofmonitoring is alleen beschikbaar op Series 6. Family Setup werkt alleen met mobiele apparaten. Het always-on display is alleen beschikbaar op Series 5 en Series 6.

Maar er komen tal van functies op alle ondersteunde apparaten, waaronder nieuwe wijzerplaten, de slaap-app en de opwindmodus, nieuwe fitnessmodi, Siri-vertaling en de handwastimer.

watchOS 7 is compatibel met Apple Watch Series 3 of hoger. Hier is een lijst met apparaten, zodat u kunt controleren of uw model wordt ondersteund:

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE (voorgeïnstalleerd)

Apple Watch Series 6 (voorgeïnstalleerd)

Dat betekent dat de originele Apple Watch, de Series 1 latere versie ervan en Series 2 niet langer worden ondersteund voor updates.

Geschreven door Dan Grabham.