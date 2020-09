Apple Watch Series 6 en SE prijs en aanbiedingen: waar kan ik de nieuwe Apple Watch kopen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Apple Watch Series 6 en Apple Watch SE zijn nu beschikbaar in zowel Wi-Fi- als Wi-Fi + Cellular-versies.

Er zijn twee maten van elke variant (42 en 44 mm) plus talrijke bandopties. Bekijk onze aparte gids voor meer informatie over Apple Watch-bandjes .

Er zijn ook Nike + -versies van beide horloges. Ze worden geleverd met een Nike-sportband en enkele exclusieve Nike-gezichten, maar verder zijn ze hetzelfde horloge als de standaardversies.

De Series 6 lijkt sterk op de uitgaande Series 5. Het nieuwe horloge bevat de ECG-functie die is overgenomen van de Series 5 en bloedzuurstofmonitoring. Het heeft ook het always-on-display dat is overgenomen van de Series 5.

De mobiele versie is verkrijgbaar bij AT&T, T-Mobile en Verizon in de VS en EE, O2 en Vodafone in het VK.

De Apple Watch SE is de slimme koop - het is in wezen de uitgaande Series 5, zelfs als deze niet de ECG-functie of het altijd-aan-display heeft. Het is veel beter dan de Series 3 - zie hieronder - maar er zijn een paar dingen die het mist in vergelijking met de Series 6 (always-on display)

Tegen de verwachting in blijft de Apple Watch Series 3 beschikbaar voor een superlage prijs - bekijk de nieuwste Apple Watch Series 3-deals hieronder. Het biedt nu een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en kost aanzienlijk minder dan de Series 5.

Bovendien kan het veel van dezelfde dingen doen, zelfs als het ontwerp en de grootte verschillen. Het heeft niet de bloedzuurstofmonitoring, altijd-aan-display of ECG-functies van de Series 6.

De nieuwere horloges zijn dunner en het scherm is ook groter dan de Series 3 - de maten van de nieuwere horloges zijn 40 mm / 44 mm in plaats van de 38 mm / 42 mm van de Series 3 en eerder.

De Apple Watch Series 4 en Series 5, de Series 2, Series 1 en de originele Apple Watch zijn nu allemaal stopgezet. Maar als je snel bent, kun je misschien last-minute korting krijgen op een Series 5. Horloge, je betaalt echter niet meer dan voor een Watch SE ...

