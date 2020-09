Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is misschien een beetje laat voor het feest, maar de Apple Watch kan eindelijk SpO2-monitoring bieden via de Apple Watch Series 6 .

De bloedzuurstofmonitoringfunctie is het afgelopen jaar een steunpilaar geworden in wearables van onder meer Fitbit, Garmin en Withings, maar pulsoxymetrie zal nu de mainstream raken met de hulp van Apple.

squirrel_widget_2670421

Dus je vraagt je waarschijnlijk af wat je zuurstofgehalte in het bloed precies is, waarom ze ertoe doen en, eerlijk gezegd, hoe de Apple Watch Series 6 ze in de gaten zal houden?

Hieronder zullen we al deze vragen beantwoorden, inclusief hoe de nieuwe Apple Watch-functie zelfs kan helpen bij het detecteren van tekenen van COVID-19.

Bloedzuurstofniveaus - ook bekend als SpO2 - verwijzen naar het percentage zuurstof dat door rode bloedcellen van de longen naar de rest van het lichaam wordt vervoerd, evenals hoe goed dit zuurstofrijke bloed wordt afgegeven.

Met behulp van pulsoximetrie, wat in wezen een vereenvoudigde manier is om niet-invasieve zuurstofverzadigingsmonitoring te zeggen, kunnen de Apple Watch Series 6 en andere wearables de gebruiker waarschuwen wanneer hun bloedzuurstofpercentage onder een bepaald punt daalt.

Meestal wordt alles boven de 95% als normaal beschouwd. Alles onder de 92% is echter een mogelijke indicator van een onderliggend gezondheidsprobleem, zoals slaapapneu.

Fitbit gebruikt bijvoorbeeld de SpO2-monitor in zijn wearables om specifiek fluctuaties en variaties in het zuurstofgehalte in het bloed te volgen tijdens bijgehouden slaapsessies. De Apple Watch Series 6 lijkt echter klaar te zijn om de SpO2-niveaus te controleren op elk moment dat de gebruiker nog steeds bezig is - vergelijkbaar met de ECG-trackingfunctie - met metingen die ook slechts 15 seconden duren. Periodieke metingen worden ook op de achtergrond uitgevoerd tijdens inactiviteit en slaap.

Waar kan bloedzuurstofmonitoring nog meer bij helpen? Welnu, zoals opgemerkt door John Hopkins Medicine , kan pulsoximetrie worden gebruikt om te controleren of iemand hulp nodig heeft bij zijn ademhaling (via een beademingsapparaat), om in te schatten of iemand in staat is om deel te nemen aan zware lichamelijke activiteit en, zoals we al zeiden, aan te geven of de ademhaling stopt tijdelijk tijdens de slaap (slaapapneu).

Wat ooit een test was die alleen was gereserveerd voor speciale monitoren, heeft nu zijn weg gevonden naar smartwatches en fitnesstrackers - dus hoe werkt het eigenlijk?

Traditioneel zouden SpO2-monitoren bestaan uit een clip-on apparaat dat de gebruiker op een vinger of teen zou plaatsen. Het zou dan bijvoorbeeld rode en infrarode lichtsensoren gebruiken om het zuurstofvolume dat door de vinger stroomt te registreren en dit continu op veranderingen te controleren.

In moderne zin kan dit nu natuurlijk zonder aanpassingen direct vanaf de pols worden bereikt. Apple geeft specifiek aan dat het vier clusters van groene, rode, infrarode LEDs en vier fotodiodes op het kristal aan de achterkant van de Series 6 gebruikt om het licht te meten dat wordt teruggekaatst door het bloed.

Met pulsoximetrie die kan worden gebruikt om te controleren wanneer iemand hulp nodig heeft bij zijn ademhaling - en, meer specifiek, stille hypoxie - roept dit natuurlijk de vraag op: kan de Apple Watch Series 6 helpen bij het detecteren van tekenen van COVID-19?

Er is gespeculeerd, zoals in dit stuk van The New York Times uit april, dat pulsoxymetrie een "vroegtijdig waarschuwingssysteem kan bieden voor de soorten ademhalingsproblemen die verband houden met Covid-pneumonie".

Omdat zowel bloedzuurstoffluctuaties als hartslagmetingen on-demand kunnen worden uitgevoerd met een apparaat als de Apple Watch Series 6, suggereert dit op zijn minst dat vitale functies rechtstreeks vanaf uw smartwatch kunnen worden gecontroleerd.

Maar dit is natuurlijk ver verwijderd van elke echte coronavirus-diagnose - en Apple zal zijn mooie nieuwe functie ook niet gebruiken om je te laten weten of je zelfs maar tekenen vertoont.

Geschreven door Conor Allison.