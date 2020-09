Apple onthult Family Setup, waardoor Apple Watch kindvriendelijk wordt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples grote evenement in september heeft een reeks nieuwe functies en apparaten laten zien die naar zijn familie van Apple Watches komen, niet in de laatste plaats de nieuwe Series 6- en SE- modellen, maar het wierp ook de schijnwerpers op een nieuwe setting gericht op gezinnen.

Met de nieuwe Family Setup-modus kunnen ouders meer dan één Apple Watch bedienen vanaf hun iPhone, zodat ze hun kinderen veilig een Apple Watch kunnen geven voor dagelijks gebruik.

Hiermee kunnen ouders het horloge gemakkelijk instellen, maar worden de apparaten in een nieuwe categorie geplaatst om ze een reeks ouderlijk toezicht te bieden. Deze omvatten controle over welke contacten uit het adresboek het horloge kan openen, en locatiemeldingen zodat ze kunnen weten waar hun kinderen zijn.

Een schooltijdmodus ziet er ook erg handig uit - door het horloge een opvallende gele wijzerplaat te geven en het naar "Niet storen" te draaien om ervoor te zorgen dat kinderen zich kunnen concentreren.

De modus maakt deel uit van WatchOS 7 en zal beschikbaar zijn op mobiele modellen van de Apple Watch van Series 4-modellen en nieuwer, inclusief zowel de SE als de Series 6. Dat betekent echter wel dat het meest betaalbare model, het nog steeds verkrijgbare model S3 mist de functie, een kleine tegenvaller voor ouders die nog geen horloge voor hun kind hebben.

We zullen binnenkort meer informatie hebben over hoe u Family Setup precies kunt activeren en instellen, dus kom snel terug voor meer informatie. We weten echter al dat het plan in het VK bij de lancering exclusief voor EE zal zijn, wat een nieuwe stap betekent in de samenwerking van het netwerk met Apple.

Geschreven door Max Freeman-Mills.