Family Setup op Apple Watch: functies, hoe het werkt, meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft een softwarefunctie voor de Apple Watch genaamd Family Setup. De functie is ontworpen om u te helpen bij het opzetten en beheren van een Apple Watch voor een kind of grootouder - zelfs als ze geen iPhone hebben - waarbij u bepaalt welke apps ze kunnen gebruiken en hoe de smartwatch wordt gebruikt.

Hier vindt u alles wat u moet weten over Family Setup, inclusief wat het kan doen en hoe het werkt.

WatchOS 7-functie

Hiermee kunnen kinderen en oudere volwassenen Apple Watch gebruiken zonder iPhone

Family Setup is een functie die werd geïntroduceerd in de WatchOS 7-software-update in 2020 waarmee een Apple Watch kan worden ingesteld via de iPhone van een ouder of voogd, zonder dat de iPhone daarna hoeft te worden gebruikt. Voorafgaand aan de Family Setup-functie moest je een Apple Watch koppelen aan de iPhone van die gebruiker om een Apple Watch te gebruiken.

Met de functie Family Setup kun je je eigen iPhone gebruiken om meerdere horloges voor kinderen of oudere familieleden te koppelen, en ze krijgen hun eigen telefoonnummer en account, die je vervolgens kunt helpen bedienen vanaf je apparaat.

Apple Watch-gebruikers die geen iPhone hebben, kunnen nog steeds gebruikmaken van functies zoals Emergency SOS, Medical ID, FaceTime, Health-app en de App Store, aangezien de Watch een eigen nummer heeft.

Family Setup introduceert ook functies die vergelijkbaar zijn met ouderlijk toezicht (denk aan ScreenTime maar dan voor je horloge), zoals locatietracking voor kinderen, een Do-Not-Stor-achtige Schooltime-modus om kinderen te helpen gefocust te blijven, en meer.

Werkt alleen met de mobiele modellen van Apple Watch Series 4 of later

Ouders of voogden hebben iPhone 6s of nieuwer nodig

Family Setup vereist mobiele modellen van Apple Watch Series 4 of hoger met watchOS 7, gekoppeld aan een iPhone 6s of hoger van een ouder of voogd met iOS 14 of hoger.

Het werkt niet op de Apple Watch 3.

Apple

Kinderen en oudere volwassenen moeten lid zijn van hetzelfde huishouden om Family Setup te gebruiken. Ze krijgen elk hun eigen telefoonnummer via een apart mobiel abonnement en door hun eigen Apple ID te gebruiken, kunnen ze diensten gebruiken zoals Agenda, Herinneringen, Berichten en meer.

U, als ouder, kunt alle contacten goedkeuren, zodat kinderen alle communicatiefuncties veilig kunnen gebruiken.

Er is de mogelijkheid om automatiseringslocatiemeldingen in te stellen, zodat u op de hoogte kunt worden gehouden van de verblijfplaats van uw kind.

Verschillende locaties kunnen worden toegevoegd en zijn allemaal doorzoekbaar via Apple Maps - u typt bijvoorbeeld gewoon de school van uw kind in, en als u eenmaal een locatie heeft ingesteld, kunt u meldingen krijgen wanneer de aankomst, vertrek of gewoon "niet op" die locatie.

Daarnaast kunt u ook regelmatig "eenmalig" of "elke keer" waarschuwingen krijgen. En natuurlijk kun je via de Zoek mijn-app zien waar ze zijn, zodat je weet of ze op weg naar huis zijn of nog in de plaatselijke winkels rondhangen.

Een van de zorgen die u mogelijk maakt als u uw kind een Apple Watch geeft, is dat het problemen krijgt op school. Er is een "Schooltijd-modus" die de gebruiker effectief blokkeert van het doen van een heleboel dingen, zoals spelen met apps of het laden van de rekenmachine om te helpen bij hun wiskundeles.

Het horloge kan worden ingesteld om meerdere schemas te hebben en kan pauzes bevatten. Schooltijd blokkeert apps en complicaties en schakelt de functie Niet storen in. Alleen noodoproepen en -meldingen zullen doorbreken. Dat betekent dat je ze iets belangrijks kunt smsen, maar ze kunnen je niet terug smsen.

Wanneer op de wijzerplaat verandert in een grote gele cirkel, en het idee, vermoedelijk, is dat leraren uiteindelijk wijs zullen worden in het feit dat een gele cirkel betekent dat het horloge is vergrendeld en dat uw kind niet in de problemen komt. Succes daarmee.

Als volgende stap om kinderen aan te moedigen niet te sleutelen, kun je ook zien hoe vaak je kind heeft geprobeerd de Apple Watch te ontgrendelen terwijl schooltijd is ingeschakeld.

Buiten schooltijd zijn er algemene communicatielimieten en bedieningselementen die kunnen worden ingesteld. Je kunt limieten toepassen op telefoon-, FaceTime-, Berichten- en iCloud-contacten, inclusief of je dat al dan niet moet doen terwijl Schermtijd en Downtime zijn ingeschakeld, geen randjes maken enz. Je kunt ook de contacten van je kind beheren en bewerken , kies en bewerk slimme antwoorden voor berichten en voeg een Gmail-account toe.

Als ze de Emergency SOS-functie gebruiken , ontvang je automatisch een melding als ze worden vermeld als contactpersoon voor noodgevallen. Je kunt jezelf instellen als ICE-contactpersoon, maar dit werkt niet op dezelfde manier als lang op de zijknop drukken om de hulpdiensten te bellen.

Gebruikers van Apple Family Setup (dwz uw kinderen) hebben toegang tot de Watch App Store om apps van derden rechtstreeks op hun apparaten te downloaden, maar u kunt beheren wat voor hen beschikbaar is om te downloaden.

Ze kunnen ook de Memoji-app op Apple Watch gebruiken om aangepaste Memojis te maken die kunnen worden gedeeld terwijl ze berichten sturen naar vrienden of die als wijzerplaat kunnen worden weergegeven.

Apple heeft ook de Activity Rings-ervaring aangepast voor kinderen die van Move-calorieën naar Move-minuten gaan. Daarnaast zijn Outdoor Walk-, Outdoor Run- en Outdoor Cycle-workouts speciaal afgestemd op kinderen. De motiverende berichten zijn afgestemd op relevante leesniveaus, vooral gezien het feit dat gebruikers vanaf zes jaar nu al een Apple Watch kunnen dragen.

Misschien handiger voor degenen die van plan zijn een Apple Watch aan een oudere volwassene te geven, is dat je een melding krijgt als de Apple Watch detecteert dat de drager is gevallen of een onregelmatig ritme meldt dat wordt ondersteund op nieuwere Apple Watch-modellen. De gebruiker moet eerst toestemming geven.

In de VS kunnen ouders een functie genaamd Apple Cash Family gebruiken om kinderen geld te sturen om te besteden via Apple Pay . U kunt de aankopen van uw kind ook rechtstreeks in Wallet op uw eigen iPhone bekijken.

Moet eerst Family Sharing en Apple IDs instellen

Het eerste dat u moet doen, is ervoor zorgen dat de iPhone die u voor de eerste installatie gebruikt, zich binnen 10 meter van de Apple Watch bevindt. Je moet er ook voor zorgen dat je Family Sharing inschakelt en een Apple ID krijgt voor het kind of het oudere gezinslid van het huishouden.

Apple watchOS 7: alle belangrijke nieuwe Apple Watch-functies onderzocht Door Maggie Tillman · 12 December 2021

Mobiele service is ook vereist om alle Family Setup-functies te gebruiken.

Nadat je met al deze dingen rekening hebt gehouden, volg je de onderstaande stappen voor Family Setup.

Vertel het gezinslid om de Apple Watch om te doen en dienovereenkomstig aan te passen Schakel de Apple Watch in door de zijknop ingedrukt te houden totdat het Apple-logo verschijnt Breng je iPhone in de buurt van de Apple Watch en wacht op het koppelingsscherm Druk op Doorgaan U kunt ook de Apple Watch-app openen op uw iPhone > Alle horloges > Nieuwe horloge koppelen Tik op Instellen voor een gezinslid en tik vervolgens op Doorgaan op het volgende scherm Plaats uw iPhone zo dat de Apple Watch in de zoeker in de Apple Watch-app verschijnt om de apparaten te koppelen Tik op Apple Watch instellen. Volg de instructies.

squirrel_widget_2670421