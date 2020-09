Apple Watch SE past tussen de nieuwe Apple Watch Series 6 en oude Series 3

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naast de Apple Watch Series 6 heeft Apple ook de Apple Watch SE aangekondigd, wat in feite de Apple Watch Series 5 is voor een lagere prijs - $ 279. Het is een overtuigende propositie, maar de goedkopere Apple Watch Series 3 van $ 199 zal nog steeds rondhangen, wat niet naar verwachting het geval zou zijn.

En omdat het is gebaseerd op de Series 5, beschikt het over de S5-processor van vorig jaar, een behuizing van gerecycled aluminium (ja, dat is alles wat het binnenkomt) en alle functies van de nieuwe watchOS 7, inclusief slaapregistratie, nieuwe wijzerplaten en al het andere dat je ben gewend van Apple Watch inclusief valdetectie, fitnesstracking, toegang tot alle apps en meer. Het werkt ook met de nieuwe Family Setup-functie .

Family Setup betekent dat u kinderen en oudere gezinsleden die geen iPhone hebben met een Apple Watch kunt instellen. Ze hebben echter een mobiele versie van de Apple Watch nodig.

De Apple Watch SE wordt geleverd in de gebruikelijke twee maten - 42 en 44 mm en wordt geleverd in 4G LTE- en Wi-Fi-versies, net als andere Apple Watches.

Er zal ook Apple Watch SE-financiering zijn met Apple Card, vanaf slechts $ 12 per maand.

Apple introduceerde ook een nieuwe Solo loop-band die geen sluiting heeft - het is eigenlijk een rekbare band.

Geschreven door Dan Grabham.