(Pocket-lint) - Apple houdt een online " Time Flies " -evenement, waar het een nieuwe Apple Watch heeft aangekondigd met de mogelijkheid om het zuurstofgehalte in het bloed te meten.

Het in Cupertino gevestigde bedrijf kondigt de volgende iPhone meestal in september aan, maar 2020 is geen normaal jaar - dus in plaats daarvan debuteert het natuurlijk met andere hardware. Apple-leidinggevenden betraden op 15 september het virtuele "podium" om de Apple Watch Series 6 te onthullen, de nieuwste in zijn reeks smartwatches.

Het Series 6-model lijkt op zijn voorgangers en gaat terug naar de Apple Watch Series 4, maar het heeft een aantal nieuwe trucs, waaronder nieuwe sensoren voor bloedzuurstofmonitoring en betere slaapregistratie. Het kan het zuurstofgehalte in het bloed in slechts 15 seconden meten, met zowel rood als infrarood licht. Apple zei dat het samenwerkt met gezondheidsnetwerken om grootschalige onderzoeken te starten naar de nieuwe functie voor het meten van bloedzuurstof, inclusief of het kan detecteren of een persoon COVID-19 heeft.

De Series 6 wordt geleverd met een S6-processor, die is gebaseerd op de A13-chip en zogenaamd tot 20 procent snellere prestaties biedt. Het draait ook op watchOS 7, dat Apple aankondigde op WWDC 2020, wat betekent dat je softwarefuncties krijgt zoals native slaap-tracking, een Fitness + -app, een handenwasfunctie en meer.

In het VK begint Apple Watch Series 6 bij £ 379, hoewel het GPS + Cellular-model begint bij £ 479. In de VS begint Apple Watch Series 6 bij $ 399. Je kunt het kopen vanaf dinsdag 15 september 2020. Apple zei dat het vanaf vrijdag 18 september 2020 wordt verzonden. Je kunt het krijgen in goud, grafiet, blauw of Product (ROOD).

Apple kondigde ook een nieuwe horlogeband aan, genaamd Solo Loop, gemaakt van één stuk siliconen, zonder gespen of extra bits. Het wordt aangeboden in verschillende kleuren en stijlen. Er is zelfs een versie met gevlochten garen en een nieuwe leren schakelband.

Zie onze Apple-hub voor meer informatie over wat Apple tijdens de show onthult. U kunt de stroom te kijken, zelfs na het feit, hier . Het begint op 15 september om 13.00 uur ET.

