Apple Watch SE lijkt zeker te lanceren naast de Watch 6, iPad Air en de nieuwe iPad op instapniveau

(Pocket-lint) - Volgens de laatste lekken die op Twitter en elders zweven, zal er later vandaag een goedkope versie van de Apple Watch op de markt komen, de Apple Watch SE. Dat zegt de bekende leaker Evan Blass, die wordt bijgestaan door Bloombergs Mark Gurman.

We hadden verwacht dat Apple de verouderde maar goed geprijsde Apple Watch Series 3 zou vervangen en het lijkt erop dat dit het moment is om dat te doen, met een Watch SE die waarschijnlijk gebaseerd is op de huidige Series 5.

Dan komt er een nieuwe Apple Watch Series 6 met S4-chip om het assortiment te overtreffen. Nogmaals, alles zal in twee maten zijn, 42 en 44 mm en in zowel 4G LTE- als alleen Wi-Fi-versies. De Watch 6 zal een bloedzuurstofmonitor hebben - al te zien op apparaten van bedrijven zoals Fitbit en Garmin - en betere internals. Het heeft waarschijnlijk een batterij met een langere levensduur voor het volgen van de slaap.

Bovendien zullen er, zoals verwacht, nieuwe iPads worden onthuld tijdens het Apple Event - de 4e generatie iPad Air en de 9e generatie iPad op instapniveau. Hoewel de laatste wordt geüpgraded naar de A12X-processor, lijkt het (momenteel A10) dat deze waarschijnlijk het vertrouwde ontwerp zal behouden.

Eerder gingen echter geruchten dat de iPad Air - die bijna lijkt op een sub-Pro iPad) een ontwerp met een dunnere rand krijgt. Volgens de laatste lekken heeft hij een A14-processor, maar onverwachts zal hij ook beschikken over USB-C. Daar zijn we niet zo zeker van, maar het bewijs zit in de pudding.

Geschreven door Dan Grabham.