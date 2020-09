Apple Watch Series 6 zou in een nieuwe kleur kunnen komen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting de komende weken een aantal nieuwe apparaten aankondigen, waaronder de Apple Watch Series 6 , die volgens het laatste gerucht in een nieuwe kleur zou komen.

Leaker @ L0vetodream heeft een goede staat van dienst met Apple-lekken in het verleden en een van de tweets die op 13 september werd gepost, zegt simpelweg "nieuwe kleur voor Apple Watch".

nieuwe kleur voor Apple Watch - 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 13 september 2020

De leaker biedt niet meer informatie over wat de nieuwe kleur zou kunnen zijn, noch op welk Apple Watch-model het zou kunnen verschijnen, dus voor nu weten we niet of het een nieuw roestvrij staal, aluminium, titanium of keramiek zou kunnen zijn kleur, of dat het een nieuwe kleur en materiaal zal zijn, zoals plastic.

De opmerkingen onder de tweet bieden ook geen verdere informatie, hoewel velen lijken te geloven dat de nieuwe kleur donkerblauw of marineblauw roestvrij staal zou kunnen zijn, wat samenvalt met de geruchten dat een blauwe iPhone 12 Pro de Midnight Green-optie zal vervangen. op de iPhone 11 Pro .

Apple houdt op 15 september een virtueel speciaal evenement met de tag "Time Flies", wat suggereert dat het evenement de Apple Watch Series 6 zou kunnen onthullen. Als er een nieuwe kleur op de kaarten staat, is de kans groot dat we er snel genoeg achter komen. Voor nu kun je echter alles lezen over wat er van de Apple Watch Series 6 wordt verwacht in onze aparte functie .

Geschreven door Britta O'Boyle.