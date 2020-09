Apple Watch Slaaptracking: wat het doet en hoe het te gebruiken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In de nieuwste watchOS 7-update stelt Apple je in staat om de slaap bij te houden met de Apple Watch. De update is nog niet algemeen beschikbaar, maar zal dat de komende dagen wel worden.

watchOS 7 werkt met Apple Watch Series 3, 4, 5 en de nieuwe Apple Watch Series 6 die we verwachten. Het is niet compatibel met Series 1 of 2.

Slaaptracking was een veelgevraagde functie voor de Apple Watch en was eerder beschikbaar in apps van derden. Nu is er echter een Sleep-app op het horloge en deze gebruikt beweging om uw slaaptijd te detecteren. Het is duidelijk dat u uw horloge moet dragen om uw slaap bij te houden, dus u zult waarschijnlijk uw oplaadgedrag moeten veranderen en gedurende de dag moeten opladen.

Het goede eraan is dat het is ingesteld en vergeten, zodat uw slaap wordt bijgehouden zonder dat u iets hoeft te doen. Maar het is volledig configureerbaar zoals u zult zien.

De slaapregistratie van Apple is geïntegreerd met de bestaande functie voor bedtijd op de klok-app van de iPhone (nu Slaap genoemd), dus je zet hem aan en maakt een schema.

Voordat u naar bed gaat, bent u voorbereid om te slapen met een opwarmtijd (we hebben deze hier ingesteld op 45 minuten) terwijl uw Apple Watch wordt gedimd en vergrendeld - uw horloge bevindt zich nu in de slaapmodus.

Niet storen wordt automatisch ingeschakeld, maar u kunt dit uitschakelen wanneer u Slaapstand instelt of in de Slaapinstellingen van de Health-app na of in het Slaapgedeelte van de Apple Watch-app.

U kunt ook kiezen of u oplaadherinneringen wilt ontvangen - het horloge waarschuwt u binnen een uur voordat u naar bed gaat als u minder dan 30 procent opgeladen bent. Als je een Series 4 of 5 hebt, ben je vrijwel zeker in orde als je op een gegeven moment gedurende de dag oplaadt.

In de slaapmodus moet u de digitale kroon draaien om het horloge te ontgrendelen, net zoals u doet wanneer u na het zwemmen uit het water stapt. We vonden dit eigenlijk een beetje irritant als we bijvoorbeeld s nachts moesten opstaan om de zaklamp te gebruiken. U kunt de slaapmodus uitschakelen, maar slaaptracking aan laten staan, of u kunt slaapregistratie ook uitschakelen, maar de slaapmodus ingeschakeld laten, het is aan u.

De slaapregistratie van Apple registreert alleen de hoeveelheid tijd die in bed wordt doorgebracht en is als zodanig iets minder genuanceerd dan sommige slaapregistratie zoals die van Fitbit - of Jawbones uitstekende slaapregistratie als je dat in het verleden hebt gebruikt. Het zal opnemen of je je iPhone ook in bed gebruikt!

U kunt op verschillende plaatsen toegang krijgen tot slaapopties en tracking, wat in het begin enigszins verwarrend is, maar wel logisch omdat het verschillende dingen met elkaar verbindt. Zo:

U kunt Slaap instellen en configureren in de Slaap-app op uw Apple Watch, de Gezondheid-app op iPhone en het Slaapgedeelte van de Apple Watch-app op iPhone).

U kunt alle slaapinstellingen bewerken in het gedeelte Slaap van de Apple Watch-app op iPhone of de Health-app op iPhone.

U kunt het slaapschema en alarm op Apple Watch en in de Klok-app op iPhone bewerken.

1. Zorg ervoor dat uw Apple Watch op watchOS 7 staat en dat uw iPhone iOS 14 gebruikt. Dit kunnen momenteel de openbare bètas zijn.

2. Stel Slaapstand in de Gezondheid-app op uw iPhone in. U kunt dit proces ook op de Apple Watch zelf doorlopen in de Slaap-app.

3. Kies eerst de slaapduur - dit is een slaapdoel, maar het wordt niet bijgehouden in de iPhone Activity-app zoals je ringen (je kunt het bekijken in de Health-app op de iPhone). We hebben acht uur gekozen.

4. Vervolgens stelt u in wanneer het naar bed gaan en wanneer u wakker moet worden. Er zijn hier eigenlijk een heleboel opties, dus bekijk ze zorgvuldig. Moet u deze instellen voor elke dag of alleen voor weekdagen.

5. U moet een ontspanningstijd instellen voordat u naar bed gaat. U kunt er ook voor kiezen om dit aan een Siri-snelkoppeling te koppelen om andere automatisering uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het licht thuis uitdoen. Wind Down kan ook worden gekoppeld aan bijvoorbeeld een muziekplaylist.

6. U kunt beslissen of u een alarm wilt instellen en hoe u het wilt laten klinken. Merk op dat dit uw bestaande alarmen op Apple Watch (of uw iPhone - u moet deze handmatig uitschakelen) niet vervangen.

Je alarm gaat af op je iPhone als je je Apple Watch niet hebt ingeschakeld en op je Watch als je hem wel hebt ingeschakeld. U kunt ook het alarmgeluid volledig configureren. Als uw horloge is ingesteld op stil, trilt het gewoon.

7. U kunt uw slaappatroon zien in de Gezondheid-app op de iPhone - per week of maand bekijken. Je kunt hier zeker de gaten in mijn slaap zien. Zoals u kunt zien, is een klein kind niet bevorderlijk om uw slaapdoel te bereiken!

Geschreven door Dan Grabham.