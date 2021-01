Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Apple Watch is een geweldig apparaat om u te helpen uw conditie te verbeteren en tegelijkertijd smartphonemeldingen te bieden. Of je nu hoopt fit te worden door hardlopen, fietsen, zwemmen of verschillende machines in de sportschool, of dat je jezelf gewoon probeert te motiveren om van de bank af te komen, Apple s wearable doet veel meer dan je waarschuwen voor een nieuw bericht of email.

Deze functie omvat alles wat u moet weten over de Apple Watch en zijn fitnessfuncties, van ervoor zorgen dat u de juiste training selecteert en uw Move-doel wijzigt, tot concurreren met vrienden en het gebruik van fitness-apps van derden ermee.

Apple Watch-fitness is voornamelijk gecentreerd rond drie ringen: bewegen, trainen en staan. Het doel is om elke dag elke ring te voltooien. Voltooi alle drie en je voltooit de dag, krijg zeven op een rij en je krijgt een perfecte week. Als je een ring voltooit, krijg je een draaiend Catherines rad-vuurwerk dat aangeeft dat je het goed hebt gedaan, terwijl je aan het einde van de week ook meldingen krijgt als je een "perfecte week" hebt gehad of voor andere prestaties.

Het enige dat u hoeft te doen, is de Apple Watch omdoen en deze begint u te volgen.

Er zijn een aantal manieren om uw ringen gedurende de dag bij te houden. Je kunt kiezen voor de speciale Activity-wijzerplaat, of je kunt een Apple Watch-complicatie kiezen als je wat subtieler wilt zijn.

De oefen- en sta-ringen kunnen niet worden aangepast. De Trainingsring (groen) is ingesteld op 30 minuten per dag, terwijl Stand (blauw) is ingesteld op 12 keer. Oefening hoeft echter niet te zijn hardlopen, zwemmen of een HIIT-sessie. Het kan zo simpel zijn als snel lopen, maar u moet stevig lopen om de oefenring te voltooien als u ervoor kiest om te lopen als uw activiteit.

Om de Stand Ring te voltooien, moet u meer dan een minuut per uur staan en bewegen. Doe dat 12 uur en je voltooit de blauwe ring.

Het verplaatsingsdoel (rood) kan worden aangepast en verwijst naar het aantal actieve calorieën dat u per dag verbrandt. Het idee is om het haalbaar te maken, maar niet zonder enige moeite. Maak je Move-doel te laag en je zult het niet proberen, stel het te hoog in en je geeft het op, dus wees realistisch.

Uw verplaatsingsdoel hangt af van hoe actief u wilt zijn. Actieve calorieën worden berekend op basis van een aantal parameters, waaronder hartslag, beweging, activiteit en vele andere factoren.

Een HIIT indoor cycle-training van 30 minuten levert ons bijvoorbeeld ongeveer 260 actieve calorieën en ongeveer 300 calorieën in totaal op. Deze 260 actieve calorieën gaan richting ons Move-doel, terwijl het totale aantal calorieën een indicatie is van alle calorieën die gedurende de dag zijn verbrand, zelfs als je zit.

De meeste mensen die we kennen, waaronder wijzelf, streven naar iets rond de 600-700 als een verplaatsingsdoel. Het is een getal dat de meeste vondst haalbaar is, maar vereist ook dat je op een bepaald moment van de dag actief bent. Dat gezegd hebbende, sommige actieve mensen die we kennen, hebben moeite om 400 te halen, terwijl anderen gemakkelijk 1000 per dag kapot maken, dus het is erg afhankelijk van jou.

Een week met de Apple Watch en je zult al snel beseffen wat je dagelijkse totalen zijn, zodat je je Move-doel dienovereenkomstig kunt instellen. Als je het nog steeds niet zeker weet, stelt de Apple Watch elke maandagochtend voor wat je verplaatsingsdoel voor de komende week zou moeten zijn op basis van de activiteit van de voorgaande week.

Houd er rekening mee dat het slechts een suggestie is. U kunt altijd het doel negeren, naar beneden bellen of zelfs naar boven draaien, afhankelijk van hoe u zich voelt of wat u voor de komende week heeft gepland. Om uw verplaatsingsdoel te wijzigen, drukt u geforceerd op de Activiteit-app op uw Apple Watch en drukt u op Verplaatsdoel wijzigen.

U kunt uw prestaties op een aantal manieren volgen, via de Apple Watch of via de Activity-app op uw iPhone. De Apple Watch laat alleen je prestaties van die dag zien. Als je wilt zien hoe je het de afgelopen dagen hebt gedaan, moet je de Activiteit-app op je iPhone openen.

Er zijn echter een aantal verschillende wijzerplaten waarmee u uw dagelijkse voortgang kunt zien. Op de Activity Digital-wijzerplaat zijn de ringen prominent aanwezig, evenals het specifieke aantal verplaatsingspunten, trainingsminuten en stands die je hebt gedaan. De Infographic Modular Watch is ondertussen een goede optie als u uw Watch ook voor andere dingen wilt gebruiken.

Er zijn ook verschillende Apple Watch-wijzerplaten waarmee je de ringen als een complicatie kunt toevoegen, zodat je nog steeds kunt zien hoe het met je gaat zonder dat de ringen centraal staan om je pols.

TIP: Een veeg van rechts naar links op het startscherm van je iPhone kan de Activiteit-widget onthullen, die wanneer erop wordt getikt, verdere uitsplitsingen van je Ring-gegevens onthult en de mogelijkheid om historische gegevens te bekijken. Om de Activiteit-widget op uw iPhone toe te voegen, veegt u van rechts naar links, scrolt u naar beneden en drukt u op Bewerken. Zoek de Activiteit-widget en druk op "+". Gebruik de regels aan de rechterkant om uw widgets opnieuw te ordenen.

Trends vergelijkt uw laatste 90 dagen aan activiteit met de laatste 365 en toont Bewegen, Staan, Minuten staan, Oefening, Afstand, Cardiofitness, Looptempo en Hardlooptempo bovenaan met een pijl aan de linkerkant en een samenvatting hieronder. Als je hetzelfde of beter doet, is je pijl omhoog. Als je het niet zo goed doet, is je pijl naar beneden.

U kunt op elke trend klikken om meer details over die trend te zien, inclusief dagelijkse gemiddelden van de afgelopen zeven dagen, een percentage van het aantal keren dat u uw Move-ring of Stand-ring in de afgelopen 365 dagen en 90 dagen hebt gesloten, bijvoorbeeld en een grafiek met het afgelopen jaar, met de afgelopen 90 dagen gemarkeerd in die Trends-kleur.

Voltooi je ringen, doe voor het eerst een training in elke discipline of voltooi een streak en je verdient badges.

Er zijn virtuele beloningen voor het voltooien van bepaalde taken, zoals het voltooien van een nieuw "Verplaatsingsrecord" of een "Perfecte Week" en er zijn ook maandelijkse uitdagingen waarmee je meer badges krijgt voor het doen van bepaalde activiteiten.

De maandelijkse uitdagingen zijn doorgaans taken met meerdere evenementen om u aan te moedigen de hele maand actief te blijven. Eerdere uitdagingen van Apple waren onder meer het uitvoeren van een vast aantal trainingen, het een aantal keren verdubbelen van je verplaatsingsdoel of het doen van een bepaald aantal trainingen gedurende een bepaalde tijd gedurende de maand.

De Apple Watch geeft verschillende dagelijkse meldingen af, van een herinnering dat je binnen een bepaald uur moet opstaan of een aantal minuten stevig moet wandelen om een Ring te voltooien, tot aanmoedigingsberichten.

De waarschuwingen zijn ontworpen om je te laten bewegen en dus je ringen te voltooien, maar als je te horen krijgt dat een stevige wandeling van 14 minuten alles is wat je nodig hebt om een ring om 23.00 uur op een regenachtige woensdag te voltooien, kan irritant zijn.

Hoe u op deze meldingen reageert, is aan u. Ze kunnen worden afgewezen of volledig worden uitgeschakeld als u ze vervelend vindt. Ga naar de Apple Watch-begeleidende app> scrol omlaag naar Activiteit> Stel uw meldingsvoorkeuren in.

U kunt ermee instemmen om uw ringen met uw vrienden en familie te delen, zodat u kunt zien hoe het met hen gaat - apparaten zoals Fitbit bieden ook dit soort functies. Het zal niet voor iedereen werken, maar een beetje vriendschappelijke competitie heeft nooit iemand in ons boek pijn gedaan.

Het is mogelijk om meerdere vrienden toe te voegen en te kiezen of ze al dan niet een waarschuwing willen ontvangen wanneer ze de bel hebben voltooid of aan een training hebben gewerkt.

TIP: ervoor kiezen om uw activiteit met een vriend te delen klinkt misschien onschuldig, maar we hebben kunnen bepalen wanneer mensen met wie we gegevens hebben gedeeld op vakantie zijn (een andere tijdzone betekent andere activiteitenpatronen), wanneer ze zich verslapen hebben en wanneer ze zijn blijven feesten. Denk dus twee keer na voordat u mensen accepteert of uitnodigt om uw Watch-gegevens te delen.

Voor degenen die wat meer push nodig hebben, zijn er competities. U kunt ervoor kiezen om gedurende een periode van zeven dagen te concurreren met een vriend of familielid om te zien wie het meest actief is. U verdient een bepaald aantal punten, tot een maximum van 600 punten per dag. De persoon met de hoogste score aan het einde van de week wint de badge. Waarschuwing: er is een Total Wins-sectie, dus als u verliest, wordt u er constant aan herinnerd.

Competities kunnen alleen één-op-één zijn, maar je kunt meerdere competities tegelijkertijd met verschillende mensen laten lopen. Uit onze ervaring heeft winnen alles te maken met stealth-oefeningen. Als je de andere persoon wilt betrappen, is het normaal gesproken een goede winnende tactiek om tot 22.00 uur te wachten om die 10km-run in te zetten.

Instellen: Open Activiteit-app op iPhone> Ga naar het tabblad Delen rechtsonder> Tik op het persoonspictogram rechtsboven> Selecteer contact om mee te concurreren> Druk op Concurreren met [naam contactpersoon]. De uitdaging begint de volgende volledige dag.

Apple Watch biedt een heleboel vooraf ingestelde trainingsopties, waaronder wandelen, elliptisch, traptreden, hardlopen, zwemmen in het zwembad, zwemmen in open water, HIIT-training, buiten fietsen, indoor fietsen, roeien, wandelen, yoga en andere. Het kiezen van de juiste is van vitaal belang om de Apple Watch te laten begrijpen wat u doet.

Workouts zijn allemaal beschikbaar via de Workout-app op de Apple Watch, die toegankelijk is als Complication of via het app-pictogram op het app-scherm. De Apple Watch herkent ook dat je aan het trainen bent na 10 minuten activiteit en stelt automatisch voor om een training voor je te starten, hoewel het niet foutloos is.

Er is ook geen backtrack-optie, zoals bij apparaten als Fitbit , dus als de Apple Watch je training niet herkent, wordt je niet beloond. We hebben ook de fout gemaakt om Outdoor Cycle te selecteren in plaats van Indoor Cycle om alleen 30 minuten te trainen en niet dichter bij ons Move-doel te komen, dus kies goed.

De Apple Watch rangschikt de trainingslijst in de Workout-app op basis van wat je doet en elke trainingsoptie bevat meer instellingen om je te helpen vorm te geven aan wat je doet. U kunt bijvoorbeeld de zwembadlengte instellen wanneer u de Pool Swim-training gebruikt.

Afhankelijk van de training die je selecteert, kun je een open doel kiezen, of je kunt ervoor kiezen om naar een specifiek doel toe te werken door op de drie stippen op de trainingskaart die je kiest te tikken. De specifieke doelen zijn onder meer calorieën, afstand en tijd, maar afstand is niet beschikbaar als doel voor bijvoorbeeld een indoorfiets of elliptische trainer.

Stel je doel in en het aftellen begint. De Apple Watch levert verschillende statistieken voor verschillende trainingen, maar in de meeste gevallen krijgt u tijd, actieve calorieën, BPM, gemiddelde snelheid en afgelegde afstand. Bij trainingen zoals yoga krijg je gewoon actieve en totale calorieën binnen, samen met je hartslag, terwijl bij trainingen zoals zwemmen je slag automatisch wordt herkend op basis van je handbewegingen.

Open de Apple Watch-begeleidende app> scrol omlaag naar Training> Selecteer trainingsweergave. Hier kunt u het type en de volgorde van de statistieken aanpassen die voor elke training worden weergegeven.

NUTTIGE TIPS: Veeg van links naar rechts op uw Apple Watch om een training te beëindigen of te onderbreken (hoewel Apple Watch ook automatisch pauzeert als u bijvoorbeeld stopt om de weg over te steken). Veeg van rechts naar links om Apple Music te openen. Draai tijdens het zwemmen aan de Digital Crown om het display te ontgrendelen en pauzeer of hervat uw zwemtraining door tegelijkertijd op de Digital Crown en de zijknop te drukken.

In de Apple Watch-begeleidende app op uw iPhone kunt u zich aan- of afmelden voor de Apple Watch om uw hartslag bij te houden in het gedeelte Privacy. Als u zich aanmeldt, houdt de Apple Watch uw huidige hartslag bij en controleert deze op problemen, maar hij geeft ook feedback over hoe deze verandert terwijl u aan het trainen bent.

Je hebt ook toegang tot je hartslaggegevens met de speciale Heart Rate-app op de Apple Watch. Hiermee kunt u op elk moment uw hartslag meten, maar het werkt ook op de achtergrond om uw hartslag in rust en uw wandelgemiddelde te volgen. Met de Apple Health-app op de iPhone kun je dieper in de data duiken.

Op Series 4 en 5 Apple Watches is er ook een ECG-functie die elektrocardiogram (ECG of ECG) metingen kan uitvoeren. De ECG-app van Apple kan zien of uw hartritme boezemfibrilleren (een onregelmatig hartritme) of een normaal sinusritme heeft. Apple Watch Series 4-gebruikers zullen het zien zodra WatchOS 5.1.2 op hun apparaat is geïnstalleerd.

Een aflezing krijgen is net zo eenvoudig als het plaatsen van een vinger op de Digital Crown van het horloge en 30 seconden wachten. ECG-gegevens worden vervolgens verzameld van de Watch-elektroden en weergegeven in de Health-app, die op zijn beurt kan worden gedeeld via een pdf-rapport met uw arts. Apple beweert dat de test voor 99 procent nauwkeurig is.

In de Activity-app op uw iPhone komen al uw Apple Watch-fitnessgegevens terecht. U vindt uw dagelijkse prestaties, historische prestatiegegevens, al uw trainingen (die ook op specifieke training kunnen worden gefilterd), uw deelstatus en alle badges die u heeft verdiend. Er zijn vijf tabbladen om te navigeren: Geschiedenis, Trends, Trainingen, Prijzen en Delen.

De geschiedenis gaat terug tot het moment dat u de Apple Watch hebt gedragen, waarbij uw totalen voor Bewegen, Trainen en Staan worden geregistreerd wanneer u deze gedurende die tijd draagt. U kunt de gegevens niet bewerken of wissen.

Trends vergelijkt uw laatste 90 dagen aan activiteit met de laatste 365 en toont Bewegen, Staan, Minuten staan, Oefening, Afstand, Cardiofitness, Looptempo en Hardlooptempo bovenaan met een pijl aan de linkerkant en een samenvatting hieronder. Als je hetzelfde of beter doet, is je pijl omhoog. Als je het niet zo goed doet, is je pijl naar beneden.

Workouts geeft een overzicht van alle trainingen die je hebt gedaan. Klik op het tabblad Training en je krijgt een lijst met maanden te zien, met onder elke maand een samenvatting van het aantal trainingen dat je hebt gedaan, samen met de totale en gemiddelde tijd en de totale en gemiddelde calorieën. Als u op een maand tikt, krijgt u een uitsplitsing van elke training en als u verder tikt op elke afzonderlijke training, worden alle statistieken voor die specifieke training weergegeven.

Als u bijvoorbeeld wilt zwemmen, worden actieve calorieën, totale calorieën, afstand, totale tijd, gemiddelde hartslag, aantal banen en zwembadlengte weergegeven. Het laat ook het gemiddelde tempo zien met slagsplitsingen. Voor hardlopen krijg je tussentijden, een kaart van je hardloopsessie en gegevens zoals hoogtetoename, gemiddelde cadans (stappen per minuut). Tijdens je hardlooptraining laat de Apple Watch ook rollende kilometers zien, zodat je je tussentijd van de voorgaande kilometer kunt zien om te zien of je op de goede weg bent.

Bij Awards vind je de badges die je hebt verdiend en kun je zien wat je nog kunt verdienen. Door ondertussen te delen, kunt u beheren hoe u uw gegevens deelt met uw vrienden, inclusief of u hun meldingen wilt dempen, ze volledig wilt verwijderen of met hen wilt concurreren in een zevendaagse uitdaging. Je krijgt ook een overzicht van hoe ze actief zijn geweest toen ze hun horloge droegen.

Geschreven door Britta O'Boyle.